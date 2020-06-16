Воины ООС спасли на передовой совят: трогательное видео

В сети появилось видео с тремя совятами, которых воины Операции Объединенных сил спасли прямо на передовой.

Кадры обнародовали на официальной странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook. В заметке говорится, что защитники Украины после очередного обстрела противником позиций в Авдеевке нашли на земле троих птенцов сыча, которые выпали из гнезда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спасенный воинами маленький сыч

"Те, кто знает цену даже самой маленькой жизни, не смогли пройти мимо, и сейчас эти малыши живут вместе со своими спасителями. Теперь к обычным занятиям армейцев добавилось еще одно – важнейшее – ежедневно иметь свежее мясо и находить червей, чтобы накормить сычей. С этим они успешно справляются", – пишут волонтеры.

Трогательный ролик покорил сердца украинцев, и они оставили под ним более 7000 лайков, около 1000 репостов и почти 200 комментариев с теплыми словами в адрес Героев.

Птенцы выпали из гнезда из-за обстрела

"В такой мясорубке ребята думают еще и о животных и о птицах. Молодцы! Добрые, отзывчивые, широкие сердца", "Благодарю вас и берегите себя, птенцов и Украину", "Наши люди добрые. Они имеют большое и доброе сердце", "Боже, храни Героев", "Оберег будет сильный, потому что их Троица", "Эти птицы через несколько месяцев уже будут с позывными Родину защищать", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитники Украины поделились трогательной историей о талисмане своего подразделения на передовой – фронтовой собаке Насте. Любимица воинов уже три года несет службу с одним из батальонов горно-штурмовой бригады ВСУ.