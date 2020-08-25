Тут всі ругаються....а я нє буду)) І не тому що "кожному своє", а тому що так було завжди. І рік тому і при Порошенку і при Януковичі і далі у віках аж до Ірода і царя Соломона.

Світ від початку створеня розділений на державний офіціоз масових свят, проплачену попсу, "сформовану ЗМІ думку широких народних мас" і альтернативну ходу історії, що існує десь поруч в паралельній реальності, яку представляють різні фріки та маргінальні елементи на кшталт Будди, Христа, Ван Гога чи групи Продіджі (якщо брати до уваги їхню ранню творчість).

То ж вчора мали у всі віки класичну картину світу. З одного боку (за цитатами з ФБ) "п*зда Могілевської, буси Матвієнко, жири Кароль, бджілка Манатіка, шансон Потапа, та пошматоване пластичними хірургами обличчя чи то Ірини Білик, чи то Сєргєя Звєрєва за роялем". З іншого - море прапорів, портрети загиблих, виважений та мудрий поступ військових коробок та схилені перед воїнами в знак пошани голови містян, що їх деякі представники шоу-бізнесу вважають рагулямі, жертвами абортів, бидлом на забій та немитими провінціалами.

Два світи - два образи мислення. Дві естетичні традиції, що борються за увагу суспільства.

Попса, що втративши свою актуальність під час війни, нині активно відвойовує позиції на чолі з головним шоу-меном країни. Та "модерна українська неогероїка", що дедалі усталюється у мистецьких, візуальних, комунікативних формах суспільної єдності, породжених Майданом та роками війни з Росією.

Ці світи що існують в паралельних (часом взаємовиключних) парадигмах буття, чітко окреслюють розлом української суспільної свідомості що пролягає не тільки по опуклих лінях Схід- Захід, Росія- Україна, Мир- Війна, але й по більш тонких матеріях на кшталт Естетика- Несмак, Стиль- Вульгарність, Стереотипи-Архетипи.

Зокрема з моєї, суто мистецької точки зору, все що вчора відбувалося на Софійському Майдані можна охарактеризувати терміном "воїнствующая пошлость", що протиставлена в ідеологічному та інформаційному просторі урочистій Ході Ветеранів має всі підстави вважатися нинішщім офіційним курсом держави. Але, як зазначено на початку цього допису "офіційний курс держави" це лише суспільна маніпуляція та зовнішня фікція, що їй протистоїть те СПРАВЖНЄ, що я на власні очі бачив у неформальних урочистостях з нагоди Української Незалежності.

Основний принцип будь-якої попси: "Казаться, а нє бить" з плином часу розбивається об непорушне та архетипічне "Я - Є" , що лежить в основі будь-якого справжнього військового, суспільного, мистецького чи громадянського чину.

Тому БУДЬМО СПРАВЖНІМИ, і Україна переможе!!!

Юхуууу...З 30м роком НАШОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!! Живемо далі....

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