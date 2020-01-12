"Вместо ада – герб и флаг": воин ВСУ ярко раскрасил промзону Авдеевки. Фото

Воин Вооруженных сил Украины с позывным "Дикий Мичман" нарисовал яркий патриотический мурал на одной из стен в промышленной зоне прифронтовой Авдеевки.

Фото творения защитника показали на странице Оперативного командования "Восток" ВСУ в Facebook, отметив, что рисунок был создан всего за день красками из строительного магазина.

"Ранее на этой стене было написано "Ад". Страшное слово из двух букв. Здесь и есть ад. Это – авдеевская промзона, к позициям врага – меньше сотни метров. На полностью разрушенной промке этот мурал – очень яркое пятно, которое согревает", – написали защитники Украины.

Мурал воина ВСУ Faceboook Оперативного командования "Восток" ВСУ

Сам автор рисунка подчеркнул, что это единственная стена, которая, когда есть солнце, теплая даже зимой. На ней Герой изобразил герб Украины и флаг на фоне малинового флага ВСУ. "Сразу настроение поднимается, когда вижу рисунок", – улыбается "Мичман".

По словам мужчины, война кардинально изменила его отношение к государственным символам. Теперь герб и флаг – это не просто что-то абстрактное, а то, что значит – здесь Украина, здесь дом, здесь свои. Более того, во время тяжелых боев армеец подсознательно напевает гимн Украины и утверждает, что так делают почти все в его подразделении. "Помогает держаться и верить в победу", – улыбается боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возник ажиотаж вокруг видео с воином ВСУ из Авдеевки, который несет службу вблизи родного города и не изменил присяге после событий 2014 года.

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