Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

В сети произвело впечатление на украинцев фото воина ВСУ с кулоном-оберегом. Защитник собственноручно сделал его из снайперской пули, которая едва не стала смертельной.

Фотографию Героя показали на странице 93 ОМБр Холодного Яра ВСУ в Facebook. За несколько часов она успела собрать около 400 лайков и много благодарных комментариев.

"Боец Сергей с позывным "Лифтер" показывает кулон из пули, которая едва его не убила. В прошлую ротацию на позициях у Авдеевской промзоны в Сергея пытался попасть снайпер. И "Лифтера" спас родной пулемет. Пуля ударилась о рукоятку пулемета, оболочка слетела, а сердечник срикошетил в руку", – говорится в подписи к символическому фото.

Воин сделал кулон из снайперской пули, которая едва не убила его Facebook 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра

В итоге воин все же получил ранение, но оно не угрожало его жизни. Поэтому поправившись, мужчина быстро опять встал в строй. Сейчас он защищает Украину уже на позициях неподалеку от Новотошковского. А оболочку от пули, которая чуть не убила, защитник выковырял из пулемета и сделал из нее кулон, который теперь постоянно носит на шее.

Невероятная история бойца поразила украинцев и они трогательно обратились к нему со словами поддержки и благодарности.

"Держитесь! Все будет хорошо!", "Спасибо за защиту! Да хранит вас Бог!", "Спасибо за Украину, воины света, воины добра!", "Боже, помоги нашим мальчикам, защити от проклятого врага. Ангела-хранителя вам, дорогие", "Береги, Господи", "Ребята, чтобы ни пуля, ни осколки вас не брали. Здоровья и скорейшего мира. Чтобы те черти покинули нашу Родину", "Пусть Бог вас хранит!", "Все будет хорошо, держись!" – пишут патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть тронуло символическое фото, сделанное на позиции 30 бригады ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. На нем изображен металлический ящик из-под патронов, в котором защитники вырастили яркие цветы.

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