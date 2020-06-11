Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

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11 июня • обновлено в 05:11
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Воин ВСУ сделал медальон из пули, чуть не убившей его: украинцев поразило фото

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В сети произвело впечатление на украинцев фото воина ВСУ с кулоном-оберегом. Защитник собственноручно сделал его из снайперской пули, которая едва не стала смертельной.

Фотографию Героя показали на странице 93 ОМБр Холодного Яра ВСУ в Facebook. За несколько часов она успела собрать около 400 лайков и много благодарных комментариев.

"Боец Сергей с позывным "Лифтер" показывает кулон из пули, которая едва его не убила. В прошлую ротацию на позициях у Авдеевской промзоны в Сергея пытался попасть снайпер. И "Лифтера" спас родной пулемет. Пуля ударилась о рукоятку пулемета, оболочка слетела, а сердечник срикошетил в руку", – говорится в подписи к символическому фото.

Воин сделал кулон из снайперской пули, которая едва не убила его

Воин сделал кулон из снайперской пули, которая едва не убила его

Facebook 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра

В итоге воин все же получил ранение, но оно не угрожало его жизни. Поэтому поправившись, мужчина быстро опять встал в строй. Сейчас он защищает Украину уже на позициях неподалеку от Новотошковского. А оболочку от пули, которая чуть не убила, защитник выковырял из пулемета и сделал из нее кулон, который теперь постоянно носит на шее.

Невероятная история бойца поразила украинцев и они трогательно обратились к нему со словами поддержки и благодарности.

"Держитесь! Все будет хорошо!", "Спасибо за защиту! Да хранит вас Бог!", "Спасибо за Украину, воины света, воины добра!", "Боже, помоги нашим мальчикам, защити от проклятого врага. Ангела-хранителя вам, дорогие", "Береги, Господи", "Ребята, чтобы ни пуля, ни осколки вас не брали. Здоровья и скорейшего мира. Чтобы те черти покинули нашу Родину", "Пусть Бог вас хранит!", "Все будет хорошо, держись!" – пишут патриоты.

Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

Оберег из смерти: украинцев поразило фото воина ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть тронуло символическое фото, сделанное на позиции 30 бригады ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. На нем изображен металлический ящик из-под патронов, в котором защитники вырастили яркие цветы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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