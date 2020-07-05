Воин ВСУ рассказал о Героях последнего боя за Славянск: смерть в свой день рождения

Воин ВСУ Евгений Исаев рассказал о Героях российско-украинской войны, отдавших свою жизнь во время последнего боя за Славянск.

Речь идет о десантниках 79 ОДШБр ВСУ Дмитрии Кеде и Антоне Лисечко. Трогательными воспоминаниями о них защитник поделился на личной странице в Facebook в День освобождения Славянска и Краматорска от российских захватчиков.

"Сегодня очередная годовщина освобождения города Славянск. В этот день в 2014 году в город вернулась нормальная, мирная, светлая жизнь. Я помню, как мое подразделение зашло в город. Я помню лица людей. Как они говорили: "Спасибо". Они ждали. Все эти дни в оккупации к*цапской ордой они терпели издевательства и ждали свою армию", – написал военный.

Антон Лисечко Facebook Евгения Исаева

"К сожалению, для меня – это день боли. 4 июля во время заключительного этапа по освобождению города погибли воины-десантники 79 ОДШБр Дмитрий Кеда и Антон Лисечко. В тот день Дмитрию исполнилось 19 лет. Сам луганчанин. Я очень хорошо помню тот день", – вспоминает Исаев.

По его словам, в 8 утра, стоя в колонне и уже готовясь к наступательным действиям на последнем блокпосту, побратимы поздравляли Дмитрия с днем рождения. А уже около 12:30 Кеда лежал у Исаева на руках без сознания, делая последние вздохи в своей молодой жизни. Ранение, которое получил юный Герой, оказалось несовместимым с жизнью.

Дмитрий Кеда Facebook Евгения Исаева

"Уважаемые жители города Славянск и других городов. Помните, какой ценой вы можете сегодня нормально жить и какой ценой вы сегодня будете праздновать. Вечная память всем, кто навеки остался в степях Донбасса", – трогательно подытожил воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 5 июля, в Украине отмечается шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от российских захватчиков. Города прожили в оккупации три месяца, но были отвоеваны у террористов во время ожесточенных боев, в которых принимали участие ВСУ и НГУ.