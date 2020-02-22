В сети появилось трогательное видео с личной историей воина ВСУ Дениса Хильченко, который никогда не мечтал о карьере военного, но стал им сразу после Революции Достоинства.

Сюжетом журналистов о нем поделились на странице 72 ОМБр ВСУ имени Черных Запорожцев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам мужчины, все началось с того, что он вышел на Майдан из-за недовольства произволом власти в государстве. Однако после победы Революции Достоинства в Украине началась война и он не смог остаться к этому равнодушным.

Хильченко добровольно встал на защиту Родины и принял присягу прямо на передовой. Свой боевой путь он начал как водитель – подвозил на позиции побратимов боеприпасы и еду. Затем стал наводчиком бронемашины, разведчиком и сапером.

Денис Хильченко Скриншот видео

Через год службы, когда истек срок мобилизации, Денис хотел вернуться домой к мирной жизни. Но все изменила гибель побратима.

"Оставалось перейти дорогу, чтобы занести этот рапорт, что мы собираемся уходить. Но в это время был танковый обстрел, и в нем погиб мой товарищ, командир саперного взвода. И пролетающим снарядом тот рапорт выдуло. И это уже стало личным", – вспоминает Герой.

В итоге Хильченко дослужился до командира подразделения, и сейчас в его подчинении несколько десятков армейцев – как опытных воинов, так и 20-летних новобранцев.

"Они там не пиво где-то бухают и не сидят в танчики играют, а играют в реальную жизнь. Сейчас – это война", – говорит защитник Украины.

Собака Патрон Скриншот видео

Дома его ждет семья, однако мужчина намерен вернуться домой, только когда закончится война. А на фронте, помимо побратимов, его поддержкой является четырехлапый друг – собака Патрон. Вот уже пять лет он сопровождает воина на боевые задания и даже имеет собственный бронежилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взорвало фото боевого друга Хильченко – собаке Патроне, родившемся на передовой. Оказалось, что питомец защитника уже имел несколько ранений и контузий, но продолжает ходить с бойцами на задания.

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