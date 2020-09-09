Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

В сети рассказали трагическую историю гибели капитана 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной Закарпатской бригады Сухопутных войск ВСУ, профессионального военного Николая Жука. Даже в последние мгновения жизни воин держал возле сердца письмо своей дочери.

Трогательную историю и фото того самого письма опубликовали в статье Юрия Андруховича на сайте волонтерского фонда "Повернись живим". Теперь жена павшего Героя Елена и дочь Настя берегут окровавленные страницы, которые до конца жизни были его оберегом.

Жена и дочь погибшего Николая Жука. "Повернись живим"

"Самое ценное из его вещей – письмо от дочери, которое он носил на груди и с которым, можно предполагать, старался не расставаться. В любом случае он имел его на себе, в нагрудном кармане, в момент гибели. Это двойной листок из ученической тетради, на нем несколько потемневших пятен. Это кровь Николая. В заголовке письма – одно-единственное слово: "Папе". Две страницы исписаны детской рукой. На третьей та же рука, но это рисунок – большой, на всю страницу, трезубец и подпись "Воля!!!". Далее идет четвертая страница, пустая", – написал автор статьи.

Последнее письмо Насти Жук к отцу. Youry Bilak

Ниже приводим полный текст письма дочери защитника.

Время идет, тебя нет. Жду день, когда ты вернешься и скажешь: "Я вернулся, я живой"... Молюсь Богу, чтобы вернулся живой, здоровый и без царапины. Жду того момента, когда ты вернешься и мы тебя встретим родным теплом. Тортиком из вафель и сгущенки. Пусть это не будет масштабно с криками: "Герои!". Ты всегда был, есть и будешь нашим Героем. Пусть это письмо ты будешь читать не под обстрелами. Пусть это письмо не написано поэтично. Пусть это письмо имеет кучу ошибок. Но он от души и от меня. Вместо того, чтобы слушать, что говорит учитель, вот пишу тебе письмо...

Хочу еще писать, чтобы ты вернулся домой, я понимаю – репутация твоя должна быть высокой. Ты у меня молодец, ты хорошо несешь службу. А вот Лера говорит: "У меня папа не поехал в АТО". А я говорю: "Ну и молодец твой папа". Или, говорят, военные сами виноваты, думали, что будут сидеть на ж*пе, или военные первые должны идти туда! А Конституция пишет, что все равны по поводу защиты целостности Украины.

Сделала я тебе браслет, пусть письма и этот браслет, в который я вложила душу, когда плела, это будет тебе оберег! Возвращайся живой!

Напомним, что капитан Николай Жук погиб 25 января 2015 года в окрестностях Дебальцево – Новогригорьевки. Тогда на этом участке фронта шли самые ожесточенные бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Клювинцы на Тернопольщине побратим погибшего на Донбассе Николая Руснака совершил трогательный поступок. Он отвел в первый класс его дочь Софию. Так защитник Дмитрий Мерзликин решил искупить свою вину за то, что не вернул друга живым домой.