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21 февраля • обновлено в 17:51
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Воин ВСУ из Беларуси мощно встал на защиту украинцев

1.3т
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Морской пехотинец ВСУ Алексей Манчинский, который уехал из Беларуси, чтобы воевать за Украину, рассказал, почему встал на защиту Донбасса от российских оккупантов.

По словам белоруса в интервью 0629.com.ua, сначала он не хотел ехать в Украину, но когда началась война, резко изменил решение.

"Когда начинался Майдан – это дело украинцев. Другое дело, когда началась война с Россией. Я понимал, что хочу поехать, но не знал, за кого. Я разбирался в ситуации, общался с друзьями в России и в Украине. Анализировал. Потом понял, что Украина-то права, ведь Россия пришла к ним в дом. Тогда я собрался и поехал", – поделился доброволец.

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Воин ВСУ из Беларуси мощно встал на защиту украинцев

Воин ВСУ из Беларуси мощно встал на защиту украинцев

По словам Манчинского, за неделю он собрал вещи и приехал в Черкасскую область, хотя ранее "косил" от армии в Беларуси.

"Я говорил, что если моей стране будет угрожать опасность, я возьму оружие в руки, но заниматься ерундой не буду. Ситуация у вас получилась быстрее. К примеру, позже, когда я приехал в Новогродовку (там была база “Правого сектора”), задали вопрос, кто имел отношение к оружию. Подняли руку только 4 человека. Я понял, что если не подниму, то отправлюсь на обучения и не известно когда попаду на фронт, поэтому поднял тоже. Тогда сказали, что 1,5 часа на сборы и выезжаем на “передок”, получая оружие и амуницию. Уже находясь в машине, я признался другу, что вообще не имею представление о войне и он ответил: “По ходу пьесы разберемся, все покажем”, – вспомнил воин.

Белорус поделился, что в конце 2016 года перешел в УДА, в 8 батальон “Аратта”, в морскую пехоту вступил в 2019. "Я приехал воевать за Украину, поэтому нужно идти в ВСУ. Выбор морской пехоты сделал легко, потому что это элита", – объяснил он свое решение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маньчинский предположил, что в обозримом будущем его родную страну Беларусь постигнет судьба Крыма.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Во у чела иnлищe, в страшном сне не приснится, белорусский квазиморда
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Junio Van
Junio Van
вот так в/на можно запросто стать морпехом. ))))))) стрелял?-да! вперед ))
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Громозека Иван
Громозека Иван
Еб*ло у него явного дегенерата
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