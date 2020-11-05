Воин УПА Василий Макух сжег себя 52 года назад, протестуя против агрессии СССР. Фото

Ровно 52 года назад, 5 ноября 1968 года, воин УПА Василий Макух совершил акт самосожжения на Крещатике, протестуя против колониального положения Украины, политики русификации и агрессии СССР в Чехословакии.

Последними его словами были: "Долой оккупантов! Да здравствует свободная Украина!". В годовщину трагедии OBOZREVATEL рассказывает, кем был Василий Макух и что стало причиной роковой акции протеста.

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В начале ноября 1968 года Киев готовился к встрече самого большого праздника большевиков – годовщины Октябрьской революции. Днем во вторник, 5 ноября, среди красных флагов и транспарантов человек невысокого роста вдруг вспыхнул весь с головы до ног и побежал в сторону Европейской площади. На ходу мужчина кричал: "Прочь оккупантов!", "Да здравствует свободная Украина!".

Без сознания он упал на асфальт. Живой факел привлек внимание всех находившихся на Крещатике. Милиция пыталась безуспешно погасить огонь, людей стали разгонять. Кто-то прикрыл Василия шинелью, машина скорой помощи забрала его в больницу. Не приходя в сознание, 10 ноября 1968 года Василий Макух умер.

В СССР ничего не сообщили тогда о трагедии. Зато в заграничной прессе сразу написали о том, что "гражданин Украины Василий Макух, протестуя против советского коммунистического режима, порабощения украинского народа и агрессии СССР против Чехословакии, совершил в Киеве акт самосожжения. Перед беспрецедентным и мужественным поступком украинца склоняет головы все мировое сообщество".

Спустя два месяца, 16 января 1969 года, в Праге сжег себя 20-летний студент философского факультета Карлова университета Ян Палах.

Василий Макух был родом из села Каров на Львовщине. В юности вступил в УПА, за что в 20-летнем возрасте был осужден на 10 лет каторжных работ в Мордовии и Сибири.

В ссылке познакомился со своей будущей женой Лидией, которая родила ему двоих детей. После лагерей ему запретили жить на Львовщине, поэтому Макух поселился с семьей в Днепропетровске.

Последней каплей, которая толкнула Василия Макуха на акт самосожжения, стала кампания против романа "Собор" Олеся Гончара и подавление танками "Пражской весны" в Чехословакии.

Накануне трагедии он гостил у родных на Львовщине, откуда и прихватил банку с бензином. Отдельные источники утверждают, что в Киеве у Макуха была назначена встреча – 6 ноября 1968 готовилась акция протеста против вторжения войск СССР в Чехословакию, но организаторов накануне арестовали. Тогда Василий пошел на Крещатик один.

По свидетельствам журналистки Анны Черкасской, вдова Василия Макуха признавалась, что Василий готовился к роковой акции протеста много лет. Он не хотел жениться, говорил, что "у него задача" и он должен погибнуть. Жене он ничего о своих делах не рассказывал, зная, что после его смерти ее будут допрашивать.

Эта история долго оставалась засекреченной в архивах КГБ. А спустя десять лет, 21 января 1978 года, на Тарасовой горе в Каневе сжег себя житель Калуша Олекса Горняк – в знак протеста против антиукраинской политики СССР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине в лесу откопали бидоны с документами УПА. Их случайно обнаружили местные искатели исторических ценностей во время прогулки с металлоискателем и передали в музей.