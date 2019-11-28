"Ихтамнеты" были в шоке": воин ООС устроил яркий троллинг оккупантам у них под носом

Командир одного из отделений ВСУ, принимающих участие в Операции Объединенных сил на Донбассе, регулярно устраивает яркий троллинг оккупантам. Максимально близко к их позициям он устанавливает флаги Украины.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, он считает это своеобразной визитной карточкой, ведь свою традицию он поддерживает с первых дней на передовой – с 2015 года.

"На каком бы направлении я ни находился, для противника у меня всегда есть своеобразная визитная карточка. На участках между нашими и вражескими позициями снимаю "орковские" флаги и вешаю вместо них украинские государственные", – рассказывает Александр.

По словам защитника, флаг для подразделения – это главное. А если его сняли, да еще и под самым носом, то это крайне негативно влияет на моральный дух личного состава.

Воин ВСУ Facebook штаба ООС

"В районе Новозвановки мы уже заменили три вражеские знамена на желто-голубые. А здесь, у Крымского, вместе с государственным вывесили красно-черный флаг. На следующее утро "ихтамнеты" были в шоке. Очень сердились, стреляли, но не могли ничего поделать – флаги и дальше гордо вьются на высоте", – поделился воин.

На вопрос, сколько еще украинских государственных символов он собирается установить, сержант ответил довольно оптимистично.

"Еще один остался. Поскольку уже я на Луганщине, то должен закрепить наш флаг в Луганске, на здании захваченной россиянами администрации. Это программа-минимум", – признался Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на самой окраине временно оккупированного Донецка воспользовались туманом и в сумерках провели блистательную операцию. Бойцы очень долго вынашивали план морально-психологического удара. В итоге за 250 метров до позиций врага появился украинский флаг, который находится под огневой защитой военных.

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