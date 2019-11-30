Главная Новости
30 ноября • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Каждый враг получит по рылу!" Воин ООС подорвал сеть мощным постом

6.3т
Читать материал на украинском

Воин Операции Объединенных сил Харитон Старский написал сильный пост об украинской нации и призвал не бояться перед лицом оккупанта.

Своими размышлениями он поделился на странице в Facebook и собрал много одобрительны комментариев.

"Каждый раз, когда господа, вельможи, басурмане, а затем большевики и московиты собирались поработить украинский народ, они разрабатывали комплексные стратегии, привлекали колоссальные ресурсы, сгоняли немыслимые армии, но... Все они жестко обломались в одном. Нельзя приручить мятежных украинцев, это нереально. Можно попытаться убить, но поработить нет", – написал Старский.

Новости
"Смешайся с землей!" Ветеран АТО вызвала ажиотаж песней для врага. Видео

Воин ООС подорвал сеть мощным постом о врагах

Воин ООС подорвал сеть мощным постом о врагах

atr.ua

"Потому что ходить на Сечь – в нашей крови. Жечь угнетателей в наших генах. Просто вдумайтесь, сколько раз украинцев пытались уничтожить как нацию, но мы до сих пор есть, а на наших оккупантах растет свекла. Каждый враг получил от нас по рылу, и каждый непременно получит. Поэтому я за нас спокоен все идет именно так, как и должно идти. Поверьте, здесь нет ничего нового, все это мы уже проходили", – добавил он.

"Самое главное что мы вместе", "Спасибо! Обнадежил", "Спасибо, друг! Никогда не получится нас похоронить, потому что мы семена", "Этот механизм вселяет в меня оптимизм!" – ответили в комментариях.

"Каждый враг получит по рылу!" Воин ООС подорвал сеть мощным постом
"Каждый враг получит по рылу!" Воин ООС подорвал сеть мощным постом
"Каждый враг получит по рылу!" Воин ООС подорвал сеть мощным постом

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети появился сильный пост украинского волонтера Юлии Вороны, который она адресовала российским оккупантам. В нем девушка напомнила о всех преступлениях России, совершенных на чужой земле, и о том, что ей никогда не удастся покорить нашу страну.

  • Ранее ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев также написал о войне в Украине. Он напомнил своим соотечественникам о том, что единственный шанс на независимое существование – это жизнь в постоянной войне против России.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
Поделиться в Facebook
31
Комментарии
55
53
Смешно
59
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
Каждый враг получит по рылу!" Воин отсос подорвал сеть мощным постом хахахахахахахахаха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Украинцы как всегда, успели предать, прогнуться, и лизнуть сапог хозяина. Вы лузеры по жизни. Всегда предавали, и всегда проигрывали. А почему? Потому что тупые. И сейчас вы уже проиграли по всем направлениям.Тупые продажные шавки. Ничего иного вы и не заслуживаете.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Воин свой народ защищает . а это обыкновенный каратель .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги