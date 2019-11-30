"Каждый враг получит по рылу!" Воин ООС подорвал сеть мощным постом

Воин Операции Объединенных сил Харитон Старский написал сильный пост об украинской нации и призвал не бояться перед лицом оккупанта.

Своими размышлениями он поделился на странице в Facebook и собрал много одобрительны комментариев.

"Каждый раз, когда господа, вельможи, басурмане, а затем большевики и московиты собирались поработить украинский народ, они разрабатывали комплексные стратегии, привлекали колоссальные ресурсы, сгоняли немыслимые армии, но... Все они жестко обломались в одном. Нельзя приручить мятежных украинцев, это нереально. Можно попытаться убить, но поработить – нет", – написал Старский.

Воин ООС подорвал сеть мощным постом о врагах atr.ua

"Потому что ходить на Сечь – в нашей крови. Жечь угнетателей – в наших генах. Просто вдумайтесь, сколько раз украинцев пытались уничтожить как нацию, но мы до сих пор есть, а на наших оккупантах растет свекла. Каждый враг получил от нас по рылу, и каждый непременно получит. Поэтому я за нас спокоен – все идет именно так, как и должно идти. Поверьте, здесь нет ничего нового, все это мы уже проходили", – добавил он.

"Самое главное – что мы вместе", "Спасибо! Обнадежил", "Спасибо, друг! Никогда не получится нас похоронить, потому что мы – семена", "Этот механизм вселяет в меня оптимизм!" – ответили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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