"В нашей земле – три метра захватчиков!" Воин ООС потряс сеть сильным обращением

Воин Операции Объединенных сил Харитон Старский взорвал сеть сильным постом, в котором разгромил идею сторонников примирения с Россией о необходимости отступления на Донбассе.
Он опубликовал его на своей странице в Facebook. Всего за несколько часов текст собрал более 500 лайков, свыше 70 комментариев и 300 репостов.
Ниже приводим полный текст обращения защитника Украины.
Я думаю, что подобные ощущения имел каждый украинский военнослужащий, начиная с эпохи Рюриковичей. Каждый раз, когда сталкиваешься с менталитетом украинского крепостного и слышишь все эти унылые аргументы о том, что нужно мириться с Москвой, хочется кричать в тупую малоросскую рожу.
К*рва, твои предки на протяжении тысячелетий давали прикурить за Украину! А если проигрывали, то заживляли раны и все равно давали! Они топили вражеские галеры по всему Черноморью, ходили на Византию, жгли османские города и барские имения! Они выбирали гетмана и резали вельмож, ходили на Москву и рубили московитских князей под Конотопом. Большевики так бздели холодноярцев, что сц*лись в свои галифе и стрелялись из наганов, чтобы не попадать к казакам в плен.
Наши давали проср*ться и Третьему рейху, и Красной армии, они воевали с кремлядью до 1960 года – и недаром мишебратья ненавидят украинских патриотов. Потому что украинский патриот – это прирожденный враг русскомира. Каждая империя, каждая армия, которая пыталась уничтожить Украину, здохла без следа. И в нашем черноземе лежит трехметровый слой захватчиков, если не больше! А ты живешь и дышишь сегодня только потому, что за тебя воевали поколения отважных и отчаянных украинских воинов.
Эти воины сегодня сражаются за твоих, к*рва, детей, и клялись защищать тебя, кем бы ты ни был. Они технологичные, профессиональные и бесстрашные. Они верят, что ты там, в тылу, поможешь им спасти государство. Не "вывести наших несчастных мальчиков из-под огня", а, сц*ко, победить в войне!
Воин ООС
Facebook Харитона Старского
Эти викинги мечтают ворваться на своих танках и бетерах в самое сердце Мордора и похоронить орков под "Градом". За все зло, которое красные опричники принесли Украине – Голодомор, ГУЛАГи, расстрелянных диссидентов, погибших воинов. За Крым, за Донбасс, за теракты в Харькове, за "зеленые коридоры смерти" под Иловайском. За то, чтобы ребенок мирно спал на руках матери, а не умирал под российскими "Смерчами" в Мариуполе или Краматорске. Чтобы ватному маршрутчику в Киеве не мешал спать свист российских мин. Чтобы Украина, наконец, освободилась от российского влияния и стала достойный и мощным государством.
Но тебе, крепостному, нужно совсем немного: чтобы твоя задница была в тепле и было с чего поржать. И чтобы не били. И можно было порешать вопросы за лавандос. Ты стесняешься патриотизма и никогда не станешь таким же мощным и доблестным, как украинские воины-патриоты. Тебе не нужно сильное государство. И поэтому ты никогда в нем не будешь жить. Но знаешь, что я тебе скажу. У тебя есть шанс.
Пост воина нашел отклик в сердцах множества украинцев, и они оставили под ним слова поддержки и благодарности в адрес своих Героев современности.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети появился сильный пост украинского волонтера Юлии Вороны, который она адресовала российским оккупантам. В нем девушка напомнила о всех преступлениях России, совершенных на чужой земле, и о том, что ей никогда не удастся покорить нашу страну.
Ранее ветеран АТО, писатель Валерий Ананьев также произвел фурор в сети сильным постом о войне в Украине. Он напомнил своим соотечественникам о том, что единственный шанс на независимое существование – это жизнь в постоянной войне против России.
Также ажиотаж вызвало видео ветеранов АТО, которые получили инвалидность на войне с Россией. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому со словами протеста против ухода сил ООС со своих позиций на востоке.
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