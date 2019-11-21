"Свобода не падает с неба": воин ООС поделился "рецептом" спасения Украины

Единственными, кто спасет Украину от посягательств оккупантов и обеспечит ей свободу, всегда будут оставаться патриоты. Именно они выходят на Майданы и сохраняют воинственность в борьбе с врагами.

Об этом в трогательном посте на личной странице в Facebook написал воин бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины под ником Nemo Chimantu. Он посвятил проникновенные слова к согражданам шестой годовщине Революции Достоинства.

"Я считаю, что Украину спасет воинственное большинство. Те, кого вчера называли "майданутыми", а сегодня обзывают "укрокарателями". Это и есть элита. Нация создателей, строителей и защитников, которые должны царить на своей земле. Нация достойных граждан", – написал защитник Украины.

Майдан Bulba Torbins

"И не нужно обманывать самих себя: свобода не падает с неба, ее не присылают "Новой почтой" и не подписывают на международных ассамблеях. Свободу не дарят и не объявляют, ее нужно завоевать в бою. А право управлять страной – заслужить своими действиями! Нужно болеть за Украину. Беречь наше прошлое и стоять за свое будущее. Верить в себя, уважать других, заботиться о земле, которая перейдет по наследству твоим детям. Это немного, но это важно", – добавил воин.

Он выразил убеждение в том, что правда слишком проста, чтобы прятать ее за хитроумными формулами и комбинациями. В реальной жизни все обстоит гораздо проще: человеку просто необходимо иметь правильные принципы и воевать за них.

"А если нету – возьми и заведи. Имей Достоинство. С праздником Достоинства, побратимы!" – мотивационно подытожил он свое обращение к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее воин бригады быстрого реагирования НГУ опубликовал в сети пост о трех сценариях Украины через 50 лет и войне на Донбассе. Глубокий текст растрогал украинцев.

Также он произвел фурор в сети сильным текстом о том, за что на Донбассе воюют украинские защитники. Боец подчеркнул, что они никогда не были захватчиками, ведь защищают свою землю. Поэтому правда на их стороне.

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