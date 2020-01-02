"Нужна прививка от мишебратства": воин ООС обратился к украинцам с мощным призывом

Воин Национальной гвардии Украины, участник Операции Объединенных сил на Донбассе Харитон Старский посвятил украинцам сильный пост, в котором призвал самим строить будущее своей страны.

Он опубликовал его на личной странице в Facebook, отметив, что вокруг есть множество людей, с которых стоит брать пример в борьбе за украинскую Украину.

"Жизнь – это ежедневные вызовы, это борьба. Жизнь – это война, солдат, vivere militare est. Повторяй, пока не смиришься и не начнешь получать удовольствие, потому что слабым быть очень легко. Достаточно сказать себе: "Ай, гори оно огнем, все неправильно, все д*билы, пусть разгребают без меня!". Запомни, что сложнее всех только внутренне сильным людям", – отметил защитник Украины.

Говоря о личном примере, воин отметил, что давно мечтает пожить ради себя и своих близких. Ведь война лишила его очень многих важных вещей: возможности увидеть семью, увидеть новые страны, побратимов, жизни которых она унесла.

"Но меня ежедневно вдохновляют несокрушимые и еще тысячи людей, которые делают свою работу, потому что это нужно, ибо без нее наша лодка пойдет ко дну. Это очень разные люди, возможно, даже они во многом враждуют друг с другом, но они имеют незыблемые убеждения, самое главное из которых – сильная Украина. И конечно же, среди этих людей, которые меня вдохновляют, есть каждый мой побратим, который сегодня воюет на фронте", – подчеркнул Старский.

Воин НГУ Харитон Старский Facebook Харитона Старского

"Начиная с 2013 года мы наконец получили возможность воевать против оккупационного международного терроризма под названием "ватный мир". Воевать физически, с оружием в руках. Я считал и продолжаю считать, что это хорошее, благородное дело, и Украина не сможет стать сильным геополитическим игроком, пока не изолирует себя от влияния РФ. Я считал и продолжаю считать, что для того, чтобы победить империю зла, нужно воевать на ее территории, как это делали союзники во Второй мировой войне. Но самое главное, что нужно сделать, – это победить в головах, потому что именно там проходит важнейший участок линии фронта", – напомнил украинцам нацгвардеец.

Он выразил убеждение в том, что сильной Украине нужны сильные граждане, ответственная общественность и все остальные составляющие ее успешного будущего, которых пока нет.

"Нам нужно построить мощную национальную модель и дать народу прививки от мишебратства, хитрож*пости и неполноценности. Это единственная и самая важная вещь, которая нужна для выживания Украины сегодня. Никакие ракеты и танки не защитят народ, у которого нет достоинства", – подчеркнул Старский.

Именно поэтому, уверен он, украинцам нужно построить боевое братство на уровне общества и создать бесстрашную команду сильных и честных граждан.

"Нам нужно поменьше быдла, алкашей и потребителей. И побольше защитников, строителей и создателей. Мы должны заслужить свою страну и больше требовать от себя, ради того чтобы потомки сказали: "Спасибо!". Чтобы родители не боялись отпускать детей одних в школу, чтобы на детских площадках не валялись шприцы и закладки, чтобы нам было не стыдно принимать гостей из других стран. Чтобы люди получали достойную з/п и при этом были спокойны за использование своих налогов. И самое главное, чтобы больше никто не посягал на нашу свободу", – поделился своей мечтой защитник Украины.

Подытоживая, он напомнил украинцам, что целью любой борьбы является победа, а это именно то, чего заслуживает Украина и каждый из ее граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Старский проникновенно обратился к украинцам с призывом бороться за родной язык. Он напомнил, что прямо сейчас патриоты даже за линией фронта отдают жизни за право быть собой.

Также воин написал сильный пост об украинской нации и призвал не бояться перед лицом оккупанта. Он напомнил, что еще никому не удавалось приручить свободолюбивых украинцев.

Кроме того, офицер НГУ поделился трогательной мечтой: он хочет освободить от российской оккупации Крым, въехав туда на БТР с крымскотатарским флагом.

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