Воин НГУ пожаловался на игнорирование семейным врачом симптомов COVID-19

Виктория Довгань Общество 13:11, 7.12.2020 Обновлено: 13:11, 7.12.2020

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский, который переболел COVID-19, рассказал, как ему пришлось сменить семейного врача после досадного случая. По словам воина, медик игнорировал все весомые симптомы инфекции и не придавал им значения.

Историей о своем визите в лечебное учреждение защитник поделился на личной странице в Facebook. Мужчина вспоминает, что когда вошел в кабинет семейного врача, тот даже не сразу его заметил, так как был занят своим мобильным телефоном.

"К счастью, медсестра быстро меня зарегистрировала, однако в кабинете не оказалось то ли принтера, то ли бумаги, поэтому номер договора мне написали на бумажке и торжественно вручили ее со словами: "Вот! Держите!". Понятно, никакого договора не подписывал и даже не держал в руках", – вспоминает Старский.

Через некоторое время, отметил он, врач таки отложил свой телефон и обратил внимание на пациента, спросив, беспокоит ли его что-то. На это нацгвардеец ответил, что у него температура, ломота в мышцах, а также слишком характерное для коронавируса полное отсутствие обоняние.

"Не дослушав меня, врач нервно махнул рукой: "Да это нормально! Ну, исчезло обоняние, ну и что? Со всеми бывает!". Я заметил, что мои симптомы удивительно совпадают с симптомами COVID-19, а обоняние у меня не исчезало никогда в жизни, даже когда у меня был грипп, гайморит и воспаление легких одновременно. В дополнение я тесно контактировал с двумя COVID-инфицированными. В ответ врач снова скептически махнул рукой: "Это точно не коронавирус, а обоняние может исчезнуть само по себе. Это очень часто случается. А даже если и коронавирус, то что?" – рассказал Старский.

Результаты ИФА-теста Старского, которые подтвердили, что он переболел COVID-19.
Facebook Харитона Старского

Услышав это, воин настоял на прохождении ИФА-теста, но врач снова ему отказал. "Что там те антитела покажут?! По тем тестам ничего не понятно, это вовсе не доказательство того, что ты болел. Пойди лучше рентген легких сделай!" – вспоминает слова медика военнослужащий НГУ.

"Хотелось спросить: "А вы точно врач?". Однако я из вежливости промолчал и пошел делать рентген. Кстати, легкие меня вообще не беспокоили, но я на всякий облучился. К счастью, в нашей стране бесплатная медицина, поэтому пленка на рентген стоила всего 70 грн. Кстати, ПЦР-тест, который я делал в начале болезни, оказался отрицательным. А потом исчезло обоняние, и началось веселое приключение длиной в несколько недель", – написал Старский.

Через некоторое время диагноз защитника таки подтвердился – в его крови обнаружили большое количество антител к коронавирусу. Впрочем, несмотря на выздоровление, последствия болезни мужчине преодолеть до конца еще не удалось. В частности, у него осталась слабость, потливость, усталость, а также нюховые галлюцинации.

"А в целом, на четвертую неделю после полного выздоровления, полет нормальный. Семейного врача я на всякий случай поменял", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский раскритиковал практикование в Украине дистанционного лечения больных COVID-19. Медик убежден, что такой подход не дает желаемого результата, ведь врач должен видеть своего пациента для оказания качественной помощи.

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