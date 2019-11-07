"Ненавижу "русский мир": израильский воин "Айдара" взорвал сеть мощным видео

В сети произвело фурор видео с израильтянином, который пошел воевать за Украину в составе батальона ВСУ "Айдар".

Всего за час с момента публикации оно собрало 1,4 тыс. лайков, около 70 комментариев и более 430 репосто. Ролик опубликовали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Григорий Пивоваров. Он – израильтянин, воюет за Украину с 2014 года. Потому что его главный враг – "русский мир", мир захватчиков и разрушителей. Помните о том, что благодаря таким бойцам, как Григорий, большая часть Украины никогда не видела (и пока они на передовой, не увидит) войны", – написали в подводке к видео.

Оно начинается с эмоционального обращения Героя к оккупантам, в котором он напоминает им о всех преступлениях, которые те совершили на украинской земле.

"Ради чего ты пришел?! Кого освобождать?! Ради чего освобождать?! Что они добились в своих этих "Л/ДНР"? Комендантский час, распиленные заводы, затопленные шахты?! Что им не хватало? Законы Украины всегда были мягче в отличие от российских. У них была работа, жили – не тужили. И что они получили теперь?" – удивляется воин.

Он подчеркнул, что не может испытывать к агрессору ничего кроме ненависти. Ведь в Украину приезжают российские курсанты-артиллеристы и разведчики, чтобы сдать в боевых условиях экзамены и испытать свою оружие.

Григорий Пивоваров Скриншот видео

"Как бывшему израильтянину мне это знакомо по израильской истории. Ведь то же самое СССР творил с Израилем в Сирии, Египте, отправляя свою технику, чтобы испытать ее в боевых условиях. И своих же "ихтамнетов". Это очень злобный и коварный враг. Чем больше времени, тем больше ненависти", – говорит защитник Украины.

Его также глубоко задевает то, что Россия пытается манипулировать святыми вещами – Холокостом, Второй мировой войной, переписывают историю.

"Везде суют свой нос! Посмотрите всю европейскую историю – они говорят одно, а советская по-другому. Не может быть такого! Почитайте древних исследователей. Вообще России до 1700 года не было, это была Московия. Неспроста же в Европе ее называют варварами. И такие они и есть. Я никогда не забуду, как в Испании мне говорили: "Ты что, хочешь пойти туда работать? Не смей, там же русские, будешь ночевать под мостом", – вспоминает боец.

Он подчеркнул, что все, чем "прославились" россияне, – это обман, хитрость и нежелание жить в мире с другими народами.

"Еще живя в Израиле, я ненавидел этот "русский мир". Потому что они себя ограничили какими-то тупыми понятиями, рамками, не хотят жить свободно и принимать свободу", – говорит воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский защитник рассказал, как бойцы ВСУ дразнят террористов "Л/ДНР", заставляя их слушать гимн Украины. По его словам, оккупанты обстреливают украинские позиции лишь тогда, когда им на подмогу приходят спайперы или спецназовцы. Они боятся, что ВСУ задавят их силой.

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