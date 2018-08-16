Воевал за "ДНР" — стал бомжом: украинцев возмутила "исповедь" россиянина

В сети возник ажиотаж из-за видео с откровениями российского оккупанта, который воевал в составе террористической "ДНР", а затем стал бомжом в Донецке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, он стал бездомным якобы из-за того, что ему запретили принимать участие в боевых действиях, а денег, чтобы вернуться домой, попросту нет. Ролик с признаниями террориста опубликовал пользователь Алексей Алексеевич на своей странице в Facebook.

"Приехал воевать за "ДНР", а в результате бомжуешь у перехода Донецка", — с сарказмом подписал он ролик.

В частности, "главный герой" видео рассказывает, что приехал поддерживать террористов из Ростова, однако из-за отсутствия денег попрошайничает с апреля, но не может насобирать 550 рублей (227 грн по курсу НБУ. — Ред.) на электричку до границы с Ростовской областью.

"Никто не поможет. Командиру оторвало ногу — заплатили 10 тысяч (4135 грн. — Ред.). Можешь себе поверить?" — жалуется бомж-террорист.

Сам он, по его словам, во время пребывания в рядах бандформирования ежемесячно получал 15 тысяч рублей, что эквивалентно 6200 гривням.

Мужчина, который снимал разговор с "отставным" террористом, спросил у него, почему он решил прекратить воевать в составе "ДНР". Тот ответил, что все банально просто — ему запретили это делать и перевели на обычные хозяйственные работы.

"Деревья пилить, плацы мести, полигоны строить — ну зачем оно мне надо? Запретили все: стрелять нельзя, минировать нельзя. Я сам минер вообще. Если будешь стрелять — пять лет дадут. Ну зачем оно мне надо?" — возмутился бомж.

После этого его собеседник предложил ему 550 рублей при условии, что террорист на следующий же день вернется к себе в Россию. Тот охотно согласился взять деньги и дал "слово солдата", что так и сделает. Однако комментаторы усомнились в таких намерениях террориста, о чем написали под постом.

"А уехал ли? Боюсь, что нет", "Уехал к ларьку", "Там у них такая водка, что после нее можно уехать к россиянам: к Беднову, Мотороле, Дремову", "Шо, из цвятущей "республики" в Ростов? Не поверю, в Дрмбабве "куры" прям с неба падают!!!", "Голову ему надо развалить, а не деньги давать", — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее житель Севастополя и экс-террорист "ДНР" с позывным "Индус" Владимир Дусмуханов разоткровенничался о том, что жители оккупированного Донбасса и Крыма считают президента РФ Владимира Путина иудой, который "предал русский народ".