Воет, как волк и боится людей: на Прикарпатье нашли ребенка-маугли. Фото

В селе Луковище (Голодовка) на Рогатинщине (Ивано-Франковская область) был найден ребенок, который ведет себя как маугли.

Мальчика нашла в хлеву вблизи леса одна из основателей благотворительного центра Марта Левченко. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, однако после пост был удален, но запись сохранили "Версії".

"Малыш не говорит, воет как маленький волк, не вылезает из своего укрытия и бежит от людей. Как маленький напуганный зверек, живет себе сам по себе, семья очень бедная. Соседи ругают: зачем родила? Вот она и прячет тех детей. Вот знаете, я так много горя и несчастий детей видела из-за осуждения земных судей", – написала в сети женщина.

На Прикарпатье нашли ребенка-маугли facebook.com/lev.marta

"Это не просто гордыня, я хочу, чтобы каждый, кто осуждает, осознавал, что несет ответственность за каждую слезу, сломанную судьбу и страх человека, которого осудил. Понимал, какой вред приносит своей душе, и задумался, как будет проходить его суд там, на небесах, справедливый суд", –– отметила Марта Левченко.

Также женщина подчеркнула, что волонтеры помогут маленькому Володе и попытаются залечить его страх, а также вернуть к жизни и детству:

"Такие истории должны заставить нас задуматься и переосмыслить, возможно стоит услышать, обнять, посоветовать и поддержать, подставить плечо там, где еще можно".

На Прикарпатье нашли ребенка-маугли facebook.com/lev.marta

На Прикарпатье нашли ребенка-маугли facebook.com/lev.marta

На Прикарпатье нашли ребенка-маугли facebook.com/lev.marta

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, кто избил семью с ребенком в Крыму. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

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