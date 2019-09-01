Воет, как волк и боится людей: на Прикарпатье нашли ребенка-маугли. Фото

В селе Луковище (Голодовка) на Рогатинщине (Ивано-Франковская область) был найден ребенок, который ведет себя как маугли.
Мальчика нашла в хлеву вблизи леса одна из основателей благотворительного центра Марта Левченко. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, однако после пост был удален, но запись сохранили "Версії".
"Малыш не говорит, воет как маленький волк, не вылезает из своего укрытия и бежит от людей. Как маленький напуганный зверек, живет себе сам по себе, семья очень бедная. Соседи ругают: зачем родила? Вот она и прячет тех детей. Вот знаете, я так много горя и несчастий детей видела из-за осуждения земных судей", – написала в сети женщина.
На Прикарпатье нашли ребенка-маугли
facebook.com/lev.marta
"Это не просто гордыня, я хочу, чтобы каждый, кто осуждает, осознавал, что несет ответственность за каждую слезу, сломанную судьбу и страх человека, которого осудил. Понимал, какой вред приносит своей душе, и задумался, как будет проходить его суд там, на небесах, справедливый суд", –– отметила Марта Левченко.
Также женщина подчеркнула, что волонтеры помогут маленькому Володе и попытаются залечить его страх, а также вернуть к жизни и детству:
"Такие истории должны заставить нас задуматься и переосмыслить, возможно стоит услышать, обнять, посоветовать и поддержать, подставить плечо там, где еще можно".
На Прикарпатье нашли ребенка-маугли
facebook.com/lev.marta
На Прикарпатье нашли ребенка-маугли
facebook.com/lev.marta
На Прикарпатье нашли ребенка-маугли
facebook.com/lev.marta
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, кто избил семью с ребенком в Крыму. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
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