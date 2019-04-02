Военный призыв-2019 в Украине: стало известно, кого не заберут в армию

В Украине во время призыва в армию с апреля по июнь 2019 года ожидают отправить в войска более 18 000 парней. Однако некоторые категории мужчин призывного возраста не будут поступать на срочную службу.

Это признанные непригодными к службе и те, у которых во время прохождения службы погибли или получили инвалидность близкие родственники, сообщил на брифинге замначальника призыва и комплектации Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

Помимо этого, в армию не позовут тех, кто отслужил в военном резерве по контракту более двух раз.

"Также лица, которые по результатам обучения на военных кафедрах и в вузах получили звания офицерского начальницкого состава", – сообщил Дендебера.

Призывники Национальная гвардия Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году будут два призыва на срочную воинскую службу, каждый из которых будет длиться по три месяца.

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