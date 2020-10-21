Зеленский запланировал военный парад в Киеве на День Независимости – 2021

В 2021-м году на праздновании 30-й годовщины независимости Украины в Киеве должен пройти военный парад.

Это следует из указа президента Владимира Зеленского №459/2020, подписанного 21 октября. Текст документа появился на сайте Офиса президента.

Глава страны поручил Кабинету министров организовать парад войск 24 августа 2021 года на Крещатике и на майдане Независимости.

Кабмин за месяц должен создать Организационный комитет по подготовке праздника. Его сопредседателями должны стать премьер-министр Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.

К работе в комитете привлекут представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных громад, общественных объединений.

Также запланированы другие мероприятия, в частности:

в День Государственного Флага (23 августа) – церемония поднятия флага;

в День Независимости – возложение цветов к памятникам и местам захоронения выдающихся украинцев, участников ООС и АТО;

научные конференции и круглые столы, посвященные 30-й годовщине независимости страны, выставки и образовательные мероприятия;

социальная реклама;

запуск в оборот юбилейной монеты и почтовой марки.

"Принять вместе с областными, Киевской городской государственной администрацией дополнительные мероприятия по решению проблемных вопросов социальной защиты участников Операции Объединенных сил, Антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, семей погибших (умерших) защитников Украины, а также по оказанию поддержки борцам за независимость Украины в ХХ веке и гражданам, которые сегодня отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказано в указе президента.

Кроме того, МИД должен пригласить на празднование Дня Независимости представителей иностранных государств, дипломатов и украинцев из диаспоры.

Полный текст указа:

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Напомним, 24 августа 2020-го официального военного парада в Киеве не было, однако состоялся Марш защитников Украины.

Читайте на OBOZREVATEL, как отмечали День Независимости Украины в 2020 году.