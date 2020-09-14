Военный озвучил версию инспекции позиций ВСУ: Шумы – это ключ к Горловке. Видео

Юрий Сергиенко Общество 02:37, 15.09.2020

Подконтрольные России террористы хотели провести инспекцию позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы на Донбассе, потому что он является стратегическим.

В Telegram-канале "Новости Вооруженных сил" опубликовано видео, на котором боец рассказал украинским телеканалам, что от указанного населенного пункта зависит судьба Горловки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он (населенный пункт) настолько стратегический, что от него зависит судьба Горловки. А Горловка является ключом ко всему фронту, потому что через Горловку напрямую к российской границе совсем небольшое расстояние", – пояснил он.

Военнослужащий напомнил, что в 2014 году перед ВСУ стояла задача нанести удар, разделив группировки "ЛНР" и "ДНР", а затем ликвидировать их. Однако этот план воплотить не удалось из-за вторжения тактических групп российской армии.

"Сейчас они прекрасно понимают это (стратегическую важность)", – добавил боец.

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