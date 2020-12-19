Военный оркестр США спел 'Щедрик' и пожелал Украине 'мира и радости'. Видео

Оркестр Военно-воздушных сил США в Европе поздравил украинцев с наступающими новогодними праздниками, исполнив легендарную рождественскую песню "Щедрик".

Видео опубликовала пресс-служба американского посольства в Украине в Facebook в субботу, 19 декабря. Сам ролик был назван "Щедрик, каким вы его не слышали" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В подписи к видео военные пожелали Украине "мира и радости в этот праздничный сезон" от имени Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Дирижер оркестра, полковник Кристина Мур Уррутия, поздравила украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Она подчеркнула, что "Щедрик" хорошо известен в США – адаптированная песня "Carol of the Bells" одна из самых любимых американцами.

"У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты, которые поддерживают ваши усилия в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский с супругой посетили праздничный городок "Николай принимает друзей", который будет работать возле ОП во время новогодних праздников. Гостей, собравшихся на площади у ОП, поздравили с наступающими праздниками артисты, исполнив "Щедрик".