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4 марта • обновлено в 02:07
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Военный медик ВСУ рассказала, почему променяла мирную жизнь на войну

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Сержант Оксана Юселевич рассказала историю о том, почему она не захотела наслаждаться мирной жизнью и пошла служить на передовую на востоке Украины.

Женщина служит санитарным инструктором медицинского пункта 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского, сообщается на странице бригады в Facebook.

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

facebook.com/30brigade

Она обратилась в военкомат, так как поняла, что ее навыки на войне ценнее, чем в больнице в мирной Черкасской области. Спустя некоторое время ее отправили на прохождения военной службы по контракту в 30-й отдельной механизированной бригаде. С 2016 год женщина служит в первом механизированном батальоне, который выполняет задачи на линии соприкосновения.

После окончания первого контракта Юселевич взяла перерыв на несколько месяцев, но надолго задержаться в гражданской жизни не смогла.

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

facebook.com/30brigade

"Находясь дома, слышу по телевидению, что на направлении где стоят мои ребята обстрелы, и есть раненые. Я задаю себе вопрос: Почему я не там? Я там нужна! Душа щемит, что я не рядом с ними. Бывает, дома, идешь по улице, люди расслаблены, спокойны, я в этот момент думаю о наших военных, в то время в окопах делают все для того, чтобы большая часть страны жила спокойно", – рассказала женщина.

Впоследствии Юселевич вернулась служить в свой батальон, несмотря на возможность пойти в тыловые части.

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

facebook.com/30brigade

"Конечно условия труда и сама работа в мирной жизни и на передовых позициях отличаются, однако здесь чувствуешь, что ты нужна ребятам, которые тебе доверяют. Коллеги с которыми я работала в больнице до сих пор удивлены, что променяла белый халат и туфли на форму и разные малоблагоприятные условия на передовой", – вспоминает сержант.

Стоит отметить, что в 2018 году президент наградил Юселевич медалью "За воинскую службу Украине". Женщина сказала, что это стало неожиданностью для нее, но все же приятно поразило.

"Но высшей наградой для меня жизнь и здоровье наших мальчиков, наших защитников", – отмечает Юселевич.

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

Женщина служит в 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского

facebook.com/30brigade

"Мечтаю, чтобы в Украине закончилась война, вернуться домой к детям, знать, что все живы, все здоровы, в надежде, что все спокойно!" – поделилась медик.

Ранее OBOZREVATEL писал о украинском туркменского происхождения Назара Мяликгулиева, который служит в рядах Вооруженных сил Украины. Он успел побывать в горячих точках Донбасса, однако даже после демобилизации все равно вернулся на службу, так как не мог найти себе места дома, пока идет война.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Там бухара круглые сутки
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