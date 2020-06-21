Военный медик рассказал о службе на одном из самых тяжелых участков Донбасса

В воскресенье, 21 июня, в Украине отмечается День медработника. В связи с этим начальник медпункта одной из бригад ВСУ рассказал о том, как проходит служба военного медика.

Начальник медицинского пункта 93 бригады Холодный Яр Анатолий Чуйкин на Facebook-странице бригады поделился мыслями о роли медиков и рассказал о вызовах, стоящих перед начальниками медицинских служб боевых бригад.

Он рассказал, что до войны работал хирургом в 3-й городской больнице Запорожья, а с началом российской агрессии хотел идти на фронт, но не пустила семья. Тем не менее, в 2017 году его призвали в ВСУ и в военкомате он попросил дать ему "самую боевую бригаду" – так и попал в 93-ю.

Сейчас Чуйкин служит в должности начальника медицинской службы и рассказал, что направление их бригады – самое сложное с тактической точки зрения.

"В вопросах эвакуации также нелегко – средний маршрут здесь занимает более 50 км. И около 30 км из них – это абсолютное бездорожье. Но мы справляемся. Там, где не проходит "Богдан", мы можем извлекать или с помощью МТЛБ, или санитарным автомобилем Mercedes Unimog. У него большой клиренс и хорошая проходимость. Но основная наше преимущество – очень хорошо подготовлены врачи и боевые медики. Это нам позволяет оказывать специализированную помощь в условиях санитарного авто. У нас на этапе эвакуации гибели, к счастью, не было", – поделился он.

Анатолий Чуйкин Facebook-страница 93-й ОМБр

Анатолий Чуйкин также поделился, что невозможно привыкнуть к потере бойцов, которые успели стать как братья.

"За первое время службы запомнился тяжело раненый разведчик Юрий Заверзаев: он получил поражения сосудисто-нервного пучка бедра. Плюс просторе ранение брюшной полости. Я участвовал в его эвакуации и ассистировал в операционной. Он жив, но, к сожалению, ногу спасти не удалось", – рассказал медик.

По его словам, согласно стандартам НАТО, эвакуация раненного должна осуществляться в пределах одного часа – в бригаде усердно работают над тем, чтобы соответствовать им.

"Самое трудное в работе начмеда – сплотить людей, сделать так, чтобы коллектив работал как единое целое. Настроить механизм, чтобы все медики взаимодействовали с полуслова. Также трудно в настоящее время привлечь в военное звено медицины специалистов. И мы стараемся, и у нас неплохо получается", – подытожил медик.

Также с профессиональным праздником поздравил медиков командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, сообщила пресс-служба командования . Он рассказал, что работа медика требует высочайшего профессионализма в сочетании с лучшими человеческими качествами. Также Наев отметил, что сейчас медики получают двойную нагрузку – забота как о раненых, так и о больных с COVID-19.

"Сегодня ваш профессиональный праздник проходит в сложной ситуации, вызванной борьбой с COVID-19. На вас легли очень большие физические и психологические нагрузки. А это и бессонные ночи, тревожные дни в битве при жизни и здоровья военнослужащих, забота о больных. Поэтому, пусть и в будни, и в праздники у Вас не будет сомнения в важности этого благородного дела", – подчеркнул командующий.

Сергей Наев поздравил военных медиков с профессиональным праздником Пресс-служба Командования ОС ВСУ

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