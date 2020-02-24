Военный корабль НАТО зашел в Черное море: в России испугались

В России резко отреагировали на заход американского ракетного эсминца USS Ross (DDG 71) в Черное море.

Он отправился туда для поддержания безопасности в регионе, сообщил сайт ВМС США. Там отметили, что это первый заход корабля военно-морского флота США в эти воды с начала 2020 года.

"Этим визитом мы последовательно укрепляем отношения с нашими черноморскими партнерами. Устойчивые операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – подчеркнул командир эсминца Джон Джон.

Боевой корабль США зашел в Черное море

Со своей стороны в Госдуме РФ заявили, якобы американский эсминец зашел в Черное море с целью проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".

"Американцы хотят показать некую силу и приверженность обязательствам по защите своих союзнических государств – Украины, Грузии. Сегодня заход американского корабля, очевидно, является дестабилизирующим фактором в регионе, а не обеспечивает безопасность, как США это преподносят. Мы взяли ситуацию под особый контроль", – высказался председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает RT.

Он также предположил, что частота захода американских кораблей в Черное море говорит о "проявлении нездорового интереса Соединенных Штатов к границам" России.

Стоит отметить, что ракетный эсминец 6-го флота ВМС США USS Ross в конце 2019 года пребывал в порту Одессы. В начале же 2020-го военные корабли американских ВМС покинули Черноморский бассейн, оставив на боевом дежурстве стандартную группировку кораблей НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля американский военный корабль УРО "Росс" зашел в Черное море. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежке за действиями эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием.

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