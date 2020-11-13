Военные ВМС встречали гостей на красной дорожке в Николаеве: появилось объяснение. Фото и видео

Военнослужащие учебного центра Военно-морских сил Украины вместо учебы отправили участвовать в театрализованной постановке, посвященной дню рождения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве, а также встречать гостей на красной дорожке. В вузе пояснили, на каком основании их привлекли к мероприятию.

Как пишет InfoResist, вместо мероприятий, согласно учебной программе, они должны были проходить послеобеденные занятия и самоподготовку (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Бойцы ВМС встречают гостей на красной дорожке. nuos.edu.ua

Гости мероприятия, как и военнослужащие, были без защитных масок. При этом они обнимались и фотографировались.

Бойцы ВМС встречают гостей на красной дорожке. nuos.edu.ua

В пресс-службе университета пояснили изданию, что празднование проходило с соблюдением мер безопасности по предупреждению распространения COVID-19 во внутренних помещениях театра.

Бойцы ВМС встречают гостей на красной дорожке. nuos.edu.ua

Также там уточнили, почему военные принимали участие в мероприятиях: "16 военнослужащих Учебного центра ВМС ВС Украины (А 3163) на основании договора между НУК и УЦ ВМС о сотрудничестве и взаимопомощи в свободное от выполнения основных служебных обязанностей время, с 15-40 до 16-00, в пятницу 25 сентября 2020 года были приглашены принять участие в предложенном, согласно театрального сценария, приветственном мероприятии для встречи почетных гостей, в том числе перечисленных выше, с соблюдением безопасного расстояния при нахождении на свежем воздухе, в соответствии с требованиями "желтой" зоны карантина, и затем были приглашены, по желанию, посмотреть непосредственно в театре праздничную театральную постановку с обязательным надеванием маски и соблюдением других требований безопасности".

Гости мероприятия на улице не соблюдали социальную дистанцию. nuos.edu.ua

В НУК также добавили, что ожидалось прибытие важных гостей из руководства страны, Верховной Рады, Николаевской ОГА и дипломатических миссий разных стран, а также военных атташе стран-партнеров НАТО. Были приглашены и командиры воинских частей ВСУ, а также представители командования ВМС Украины, но они не прибыли на праздник.

Военные приняли участие в театрализованной постановке. nuos.edu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что в учебном центре ВМС Украины, который возглавляет Шаген Шайволодян, введены денежные поборы с военных.