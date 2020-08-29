Военные самолеты пронеслись прямо над пляжем Херсонщины. Опубликовано видео

Мирослав Семенюк Общество 09:27, 29.08.2020 Обновлено: 09:35, 29.08.2020

В пятницу, 28 августа, над пляжем в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области пронеслись несколько военных самолетов.

Как сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков", видео с полетами засняли отдыхающие на пляже.

"Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область", – говорится в подписи под видео.

С чем связана необходимость таких перелетов, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лазурном женщина утонула на глазах у своего ребенка.

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