Военные самолеты пронеслись прямо над пляжем Херсонщины. Опубликовано видео

На Херсонщине засняли сверхнизкие полеты военных самолетов.
В пятницу, 28 августа, над пляжем в курортном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области пронеслись несколько военных самолетов.
Как сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков", видео с полетами засняли отдыхающие на пляже.
"Непонятные сверхнизкие полеты военных над пляжем в Лазурном, Херсонская область", – говорится в подписи под видео.
С чем связана необходимость таких перелетов, пока неизвестно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Лазурном женщина утонула на глазах у своего ребенка.
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