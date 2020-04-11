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11 апреля • обновлено в 08:28
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Военные России атаковали ВСУ на Донбассе, но получили решительный ответ

2.9т
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В пятницу, 10 апреля, в результате обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе пострадал один украинский защитник. Оккупанты получили решительный ответ огнем из вооружения ВСУ.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

Униан

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутового, Тарамчука и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По позициям неподалеку Опытного враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Карта

Карта

mediarnbo.org

Еще восемь вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин.

  • с направления населенного пункта Золотое-5 оккупанты выпустили по окрестностям Орехового восемь мин 120-го и десять – 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем.

  • из минометов калибра 82 мм вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли наши позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским – 4 мины.

  • вблизи Крымского враг дважды открывал огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм – 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL ранее, российские оккупанты на Донбассе решили воспользоваться карантином и нарастить количество тяжелой артиллерии возле линии разграничения.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР" ООС
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
И чего? ВСУ-шники записали в очередной раз видео со своими решительными угрозами и самыми последними предупреждениями? Х...хлы достойны только презрения!
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Особенно " решительными" удаются ответы ВСУ по мирняку..как на днях в Горловке..
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Геpoические ВCУ провели профилактические беседы с бeлoчкaми, и гoняли эльфов, что хотели yкрpaть у них кольцо всeвлаcтия. Бeлки сказали, что придyт еще, эльфы скpылись вместе с кольцом.
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3
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Джонсон Саймон Ф., Тысячам жителей Донбасса приходилось бывать под обстрелами всу.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kарлова Вера, тварь кокошная,тебе не приходилось бывать под обстрелом?лично тебе обосранные трусы гарантированы.
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