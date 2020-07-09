Военные объяснили вычерпывание луж перед приездом Зеленского

Общество 20:51, 9.07.2020 Обновлено: 21:01, 9.07.2020

Уборку на территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке, военные проводят регулярно.

Об этом рассказал Суспільному старший офицер отделения морально-психологического обеспечения Андрей Тюренков. Военные готовились к ремонту дороги.

"Их необходимо было осушить перед тем, как засыпать, чтобы не утрамбовывать в воде этот асфальт. Поэтому своими силами военнослужащие воинской части провели данную работу", – рассказал офицер.

По его словам, лужи на территории аэропорта убрали за полчаса. Задействованы были контрактники и все, кто был свободен в части.

"Мы проводим постоянно уборки на территории части. Президент Зеленский здесь вообще ни при чем", – сказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке военные самодельными вениками вычерпывали лужи перед приездом Зеленского.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Закон о языке хотят перекроить под Кремль? В чем риски для Украины и что зависит от КСУ

У Порошенко назвали фейком "пленки" Деркача о "диверсантах" в Крыму и "путче"

Amazon заплатит штраф за торговлю с Крымом

Кремль подстрекает языковые дискуссии в Украине, а власть подыгрывает, – эксперт

В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео