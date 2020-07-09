Военные объяснили вычерпывание луж перед приездом Зеленского

Уборку на территории 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая сейчас дислоцируется в Луцке, военные проводят регулярно.

Об этом рассказал Суспільному старший офицер отделения морально-психологического обеспечения Андрей Тюренков. Военные готовились к ремонту дороги.

"Их необходимо было осушить перед тем, как засыпать, чтобы не утрамбовывать в воде этот асфальт. Поэтому своими силами военнослужащие воинской части провели данную работу", – рассказал офицер.

По его словам, лужи на территории аэропорта убрали за полчаса. Задействованы были контрактники и все, кто был свободен в части.

"Мы проводим постоянно уборки на территории части. Президент Зеленский здесь вообще ни при чем", – сказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке военные самодельными вениками вычерпывали лужи перед приездом Зеленского.