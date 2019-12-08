Пока я отошел на километр от Майдана, в это время там выступал Порошенко, и в общем, его выступление уже освещено разными источниками и показано в прямом эфире. Так что каждый сможет составить собственное впечатление о нем из первых рук, а мы подведем итоги этого дня.

Для того, чтобы указать на первый итог, следует вспомнить долгий список деятелей, которые совсем недавно бились кто в истерике, а кто и в экстазе, выдавая в эфир децибелы псевдо-патриотической риторики, а теперь – утратили и патриотизм, и голос, а звуки издают каким-то другим, не сильно приспособленным для речи местом. Оно и понятно, ведь кто-то получил мозговую косточку в виде возвращенного взад гражданства, кто-то, совершенно не имея ни навыков, ни опыта стал крупным специалистом по оборонной промышленности, а кто-то – отъявленным железнодорожником.

Причем, в двух последних случаях персонажам и делать-то ничего не нужно, а в карман будет заходить постоянная денежка, льготы, соцпакет и прочее. Это называется "получить место на кормление", а как заметил классик, “быки не ревут, когда ясла полны”. По этой причине, они призывают либо облизывать янелоха и "целовать его везде", либо "не поддаваться на провокации", хотя до этого именно они и харчевались провокациями.

Вспомнить их надо потому, что сколько раз они пытались собрать людей на Майдане и сколько они на это потратили сил и средств, всегда получалась какая-то прелюдия к немецкому фильму для взрослых, с собаками и лошадями.

После каждого такого провала очередной "патриот", забрызгивая микрофон очередного пророссийского телеканала, проклинал киевлян за инертность. Но вот оказалось, что киевляне все так же легки на подъем и уже несколько раз давали "пристрелочный Майдан" просто через день до призыва, заполняя его более чем наполовину.

Это – объективная реальность, и теперь можно прямо говорить о том, что активная часть жителей столицы просто не повелась на провокации проституток. Даже за деньги. Я не зря указываю на активную часть, поскольку остальная часть жителей столицы занималась своими делами. Это даже не что-то важное или неизбежное, что не дало выйти на демонстрацию своей преданности Украине, а они просто пошли кушать пиццу, синабоны или что-там еще. На расстоянии километра от Майдана харчевни забиты под завязку. Специально заходил в две "Пузатые хаты" и три фудкорта торговых центров – битком. То есть, как в фильме "Кавказская пленница", действует принцип: "Имею возможность, но не имею желания".

Причем, так было даже в те дни, когда с Левого берега отчетливо был виден столб дыма с Груши и Майдана. Ничего, пили пиво, развлекались и так далее. Так было, и так будет. С этим ничего не поделаешь, просто это надо иметь в виду. Именно на них сделал ставку янелох, но вот что ему надо понимать. Если случится что-то такое, что вынудит вытаскивать его, близнецов и прочую квартальную шваль из их кабинетов, эта самая публика просто пальцем не пошевелит и будет все так же кушать пиццу, пить пиво и более крепкие напитки. Это масса, которая тебя может выдавить наверх, но за которую ты не зацепишься, в случае чего.

Еще один вывод, основанный на опыте участия в двух Майданах состоит в том, что активная часть киевлян, и думаю – не только киевлян, пребывают в состоянии, когда им еще нужны флаги, под которые можно собираться. Со вторым Майданом случилось удивительное, люди собрались без флагов. Так вот, настроения сейчас находятся где-то в средней точке между "с флагами" и "без флагов".

Но это – такое. Люди отошли, когда гремела эта какофония и вернулись, когда выступают ораторы. Часть из них была абсолютно неподготовленной к такому делу. Даже Ахтем Чийгоз, который показал себя стойким бойцом, должен понимать, что оратор из него – никакой. Как на мой вкус, напрасно выпустили на сцену престарелого поэта, который бессвязно читал свои вирши о том, чтобы президент (янелох) присоединился к протесту.

Понятно, что надо делать скидку на возраст, но выглядело это как… даже не могу слова подобрать. В общем, люди-то собрались на Майдане битые и подкованные, и такое выпускать на сцену просто нельзя. Довелось прослушать деятеля от "Свободы" Ильенко. Все тот же репертуар, пустые лозунги и фальшь. Просто я прекрасно помню, как они же, примерно этими же словами топили Пороха и приложили руку к тому, что мы сейчас имеем. В общем, что-то наподобие "Чапаев и пустота".

С другой стороны, кто-то из ораторов сказал, что против действий янелоха уже создалась коалиция оппозиционных сил как в парламенте, так и за его стенами. Это – положительно, ибо показывает, что зуб на него теперь имеют даже те, кто на руках внес его на Банковую. Но тем не менее, забывать о том, что это – попутчики, нельзя ни при каких обстоятельствах.

Откровенно говоря, разочарование от ораторов было мощным и полным до тех пор, пока слово не дали комбату. Жаль – не расслышал его фамилии, а увидеть лицо было просто нереально, за тягныбоковскими флагами. Так вот, комбат стал рубить то, что хотели услышать присутствующие. Он сказал, что вот эта позиция, которую генерирует янелох и пророссийские СМИ о том, что у противника больше танков, самолетов и чего-то там еще – чушь или измена.

Он справедливо сказал, что в 2014 году, прямо с Майдана, в шлепках и майках, добровольцы ушли на фронт и остановили противника голыми руками, а теперь – ситуация изменилась. Теперь есть кому и чем его бить. Он сказал, что ему не нужны чьи-то рассказы на сей счет, поскольку он лично видел на передовой, как мы умеем воевать и потому уверен, что (тут я немножко добавлю своих аллегорий) наличие у противника большего количества железа – его проблема и выигрыш наших металлургов, в плане металлолома, а его большая армия – залог повышения урожайности нашей земли, не более.

Он сказал, что знает настроения нынешних военных и главное тех, кто пока ушел на гражданку, пока нет активных боевых действий. Все они считают, что мы не должны оставлять свою землю, тем более – отбитую ценой крови и жизней. Военные категорически против таких "решений" и готовы силой оружия освободить собственную землю.

Сразу после этого на экраны дали записи интервью жителей населенных пунктов, которые янелох собирается оставить. Говорили украинцы, наши. Так вот они считают подобные шаги не просто предательством интересов Украины, а предательством их, граждан Украины, оставшихся верными ей в этих тяжелейших условиях.

И вот, наверное, самое главное замечание, которое может оказаться основным. Я лично находился в самом центре огромного количества собравшихся и наблюдал все лично. То есть, я – очевидец, и как очевидец могу сказать вполне определенно, слова военных люди воспринимают не просто лучше, чем выступления даже наших, проверенных политических деятелей, в частности и Парубия, а намного лучше. Вот этот момент в первый раз была замечена та искра, из которой может вспыхнуть все, что угодно или, что нужно.

Тот же комбат говорил просто, по сути и именно то, что ближе всего собравшимся. Причем, говорил он не от своего имени…

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