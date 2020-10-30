Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

Таша Адамович Общество 16:07, 30.10.2020 Обновлено: 16:37, 30.10.2020

В результате вражеского обстрела на Донбассе погибли сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

Об этом сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Боевики обстреляли позиции украинских военных около полуночи 29 октября вблизи Водяного на Донетчине.

"Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины. Вечная Слава и Память Героям! Вечно с нами, вечно в строю!" – говорится в сообщении.

Погибшие на Донбассе морпехи Владимир Бондарюк и Михаил Старостин.
Цензор
На Донбассе погибли украинские военные
Facebook 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что реальная военная ситуация на Донбассе отличается от той, что представлена в официальных источниках. Такое мнение в программе "Острый вопрос" в эфире телеканала Obozrevatel TV выразила волонтер Наталья Юсупова.

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Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов