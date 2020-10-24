Военные медики Украины получат премии за лечение больных коронавирусом

Военные медики Украины, которые лечат больных коронавирусом, получат премии.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей таран, 24 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Выплаты будут начисляться за период начиная со 2 июня июня 2020 года. Выплачиваться они будут в период действия карантина.

Ожидается, что первые выплаты состоятся в ноябре. Их будут осуществлять по месту пребывания военнослужащих на денежном обеспечении.

"Из-за определенных пробелов в нормативной базе, военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая, согласно постановлению Кабинета министров, начисляется работникам учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины", – говорится в сообщении.

Чтобы устранить эту несправедливость, было принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины, в том числе из фонда Министра обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об очень высоком показателе госпитализаций больных коронавирусом.