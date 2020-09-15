Военные из страны НАТО прибыли в зону ООС. Фото

Во вторник, 15 сентября, в зону Операции Объединенных сил на Донбассе прибыла с визитом польская делегация во главе с командующим Оперативного командования Вооруженных сил страны-члена НАТО генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Как сообщили в пресс-службе Командования Объединенных сил, на востоке генерал-лейтенант Сергей Наев ознакомил европейских партнеров украинского войска с политикой безопасности и оперативной ситуацией, а также с мерами, которые принимаются для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Кроме того, иностранные гости посетили одно из подразделений, которое задействовано в защите суверенитета Украины на фронте.

"Польские партнеры получили возможность не только составить представление об условиях несения боевой службы и быта личного состава, но и детально ознакомиться с обстановкой в полосе ответственности этого подразделения непосредственно на месте выполнения боевых задач", – отметили в Командовании ОС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальная делегация Вооруженных сил Республики Польша прибыла в Украину с трехдневным визитом 14 сентября. В его рамках планируется обсуждение перспектив развития военного сотрудничества между государствами, а также определение приоритетных направлений взаимодействия.

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