Военное положение: стало известно, сколько россиян не пропустили в Украину

С момента введения военного положения в ряде украинских областей пограничники не пропустили в Украину 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил помощник головы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, отметив, что в основном не пропускают тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", – сказал Слободян.

Он также заявил, что российские пограничники без пояснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина частично запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет с территории России в Украину в условиях военного положения.

Позже стало известно о решении Украины полностью закрыть административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Пересекать границу смогут только граждане Украины.