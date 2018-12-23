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Военное положение: стало известно, сколько россиян не пропустили в Украину

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С момента введения военного положения в ряде украинских областей пограничники не пропустили в Украину 1,5 тыс. граждан Российской Федерации.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил помощник головы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, отметив, что в основном не пропускают тех, кто не смог подтвердить цель поездки или превысил сроки пребывания в Украине во время предыдущих посещений.

Военное положение: стало известно, сколько россиян не пропустили в Украину

"Сейчас эти мероприятия продолжаются до завершения военного положения, но если необходимость будет сохраняться, то, конечно, усиленный контроль мы будем осуществлять и в дальнейшем", – сказал Слободян.

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Он также заявил, что российские пограничники без пояснения причин не пропустили в Россию за этот период около 350 граждан Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина частично запретила въезд мужчинам от 16 до 60 лет с территории России в Украину в условиях военного положения.

Позже стало известно о решении Украины полностью закрыть административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Пересекать границу смогут только граждане Украины.

Место
Украина
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минин евген
минин евген
а нахуя в Украине выродки из росиси? пусть в своём стойле сидят.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Молодцы!!! Осталось только научиться не пропускать российский газ и российский уголь на Украину. В принципе продуктам нефтепереработки российского производства тоже не чего делать на Украине. Пусть нерабы привыкают к натуральному хозяйству.
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3
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минин евген
минин евген
Пигин Макс, писин, ты свою долю пармезана уже раздавил? или сожрал на-нычку, аки крыса?
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Fox Serg
Fox Serg
Не хуй шастать!
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