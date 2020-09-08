Крым оказался на грани катастрофы из-за нехватки воды: зачем Кремль осушил полуостров

С 7 сентября в аннексированном Россией Крыму ввели почасовую подачу питьевой воды. Жители Симферополя, Бахчисарая и еще 39 близлежащих населенных пунктов теперь будут получать ее только утром и вечером. Оккупационные власти в лице т.н. главы Сергея Аксенова утверждают, что это произошло из-за засухи и обмеления водохранилищ. Однако украинские эксперты уверяют, что воды для крымчан хватает даже в наиболее засушливый период, проблема в другом.

Окажется ли полуостров на грани катастрофы и что будет делать Кремль для решения проблемы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Крым переживает одну из самых масштабных засух

То, что в этом году Крым столкнется с острой нехваткой воды из-за отсутствия осадков, Аксенов говорил еще в начале лета. Всего на полуострове 23 крупных водохранилища, объемом около 399 млн кубов. К началу июня они были наполнены лишь на 90 млн кубов, это рекордно низкий показатель, а к концу лета оказались на грани высыхания. В начале сентября воду начали подавать по графику, так начался третий, самый жестокий этап ограничений для населения. Потребление воды с 450 тыс. кубометров снизилось вчетверо – до 100 тысяч.

"В Крыму всегда были проблемы с водой. В этом году они обострились не только из-за засухи, а потому что оккупанты используют питьевую воду на военные нужды производства заводов "Крымский титан" и "Крымсода". При этом еще и манипулируют, мол, чтобы решить проблему воды, Украина должна подать ее в Крым по Северо-Крымскому каналу. Так крымчане оказались заложниками в руках оккупантов", – объяснила в комментарии OBOZREVATEL жительница полуострова и украинский публицист Лариса Волошина.

"Проблема с водой в Крыму будет существовать до тех пор, пока оттуда не уберется российский президент Владимир Путин. А сегодняшних возможностей в РФ не хватает для решения водной проблемы", – заверил OBOZREVATEL украинский политик Андрей Сенченко, который три срока работал вице-премьером крымского правительства.

По его словам, для местного населения воды в Крыму достаточно. В виде поверхностных стоков полуостров получает примерно 1 млрд кубов воды, плюс полмиллиарда из подземных горизонтов. В целом это полтора миллиарда кубов воды в год. В наиболее засушливый год ее меньше всего на 20%. Крымчанам для нужд необходимо 100 млн кубов – то есть в 12-15 раз меньше, чем есть в наличии. Но чтобы собрать поверхностные стоки, очистить их и представить как готовую воду населению, нужны определенные инвестиции, на которые Россия сегодня не способна.

А теперь самое главное: на имеющиеся источники водоснабжения существенно увеличили нагрузку не менее 600 тысяч россиян, которых в Крым перевезли из российской глубинки.

"Самых колонизаторов, которых туда завезли и которые считают, что приехали в Крым навсегда, 300 тысяч человек. Добавляем еще 100 тысяч военнослужащих и членов их семей. А этим летом через закрытые границы в Крым поехали еще и российские туристы. В общем наберется не менее 600 тысяч человек, а то и миллион. Все это увеличивает нагрузку на водоснабжение на 50%, из-за чего воды стало очень не хватать", – заверил Сенченко.

Политик убежден, если Россия хочет решить водную проблему быстро – в первую очередь должна прекратить незаконный туризм. А чтобы кардинально справиться с ней, Путин просто должен убраться из Крыма.

Воду в Крыму начали подавать по графику

"Но вместо этого Россия постоянно хочет коррумпировать нашу власть, пытаясь то за деньги, то за политические обмены заставить Украину подать воду. И так будет постоянно. Но украинское общество не позволит ни этой власти, ни следующей пойти на такой шаг. Вода в Крым вернется только тогда, когда он вернется в состав Украины", – заверил Сенченко.

Россия пытается давить на Украину

Еще с начала лета Россия через различные международные площадки пытается повлиять на Украину открыть Северо-Крымский канал и начать водоснабжения. Через этот канал до аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Канал соединяет главное русло Днепра с полуостровом. В 2014-м поставки воды прекратили, а оккупанты начали пополнять запасы из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Через засухи последних лет и обеспечения водой в первую очередь военных объектов, воды в Крыму стало критически не хватать.

Крым вернулся на 50 лет назад

Руководитель мониторинговой группы "Института черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко убежден, что никакой катастрофы с водой в Крыму нет, полуостров просто вернулся на 50 лет назад. Вода в кранах, кроме Ялты и Алушты, будет по несколько часов в день, а летом еще реже. Поэтому скорее всего ее будут возить железнодорожными цистернами из России через Крымский мост по Керченскому проливу, а дальше будут развозить по микрорайонам города автомобильными цистернами.

Саму воду крымчанам отныне подают по графику, а оккупационная власть посоветовала людям тратить не более 4 литров воды в сутки для приготовления пищи и питья, столько же на гигиенические потребности и до 18 литров на санитарные.