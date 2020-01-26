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26 января • обновлено в 13:19
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"Воду с воздуха!" Оккупанты дали маразматичный совет засыхающему Крыму

2.7т
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В оккупированном Крыму российские ученые предложили местным жителям решать проблему с дефицитом воды, используя ее по второму кругу – брать из сточных вод или получать из воздуха.

Очередной маразм выдал на пресс-конференции директор российского НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, передают "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его убеждению, это также обеспечит недостающим ресурсом с/х полуострова и поможет отапливать целые города.

Владимир Паштецкий предложил Крыму брать воду из сточных вод или получать из воздуха

Владимир Паштецкий предложил Крыму брать воду из сточных вод или получать из воздуха

"Для обеспечения водой сельского хозяйства необходимо прибегнуть к очистке сточных вод. Нельзя, чтобы поток воды просто сбрасывался в море или залив и не использовался для сельского хозяйства", – заявил Паштецкий.

Такую "очищенную воду" он предложил использовать для отопления городов и районов полуострова. Ведь несмотря на дефицит осадков, подчеркнул специалист, воды в населенных пунктах Крыма достаточно. А основной гарантией питьевого баланса являются подземные воды.

"Также можно получать воду из воздуха с помощью конденсации на глубине четырех-пяти метров", – предложил директор с/х института.

Другие же ученые заявили, что бесконтрольное выкачивание воды из подземных источников может привести ко многим экологическим проблемам. В частности, к формированию депрессионных воронок и уменьшению водных потоков.

Высказывание Владимира Паштецького о "воде из воздуха" – на видео с 19-й минуты

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму взлетели цены на продукты питания, а вода, которая раньше поступала с материковой части Украины, оказалась в дефиците.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Засуха Крым без воды
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Николенко Саша
Николенко Саша
Депрессионная воронка там уже кстати существует. Севернее Перекопа одна большая депрессионная воронка))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
)))))) Вижу два варианта решения проблемы 1. Пригласить представителей племени Динка, проживающих на юге Судана. Они обучат жителей Крыма использовать мочу коров для бытовых нужд. Динка умываются мочой уже тысячи лет и ничего, живы-здоровы ))))) 2. У крымчан до неприличия высокие доходы. Поэтому, могут себе позволить возить на танкерах воду Эвиан, Сан Пеллегрино, Перье ......
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