"Воду с воздуха!" Оккупанты дали маразматичный совет засыхающему Крыму

В оккупированном Крыму российские ученые предложили местным жителям решать проблему с дефицитом воды, используя ее по второму кругу – брать из сточных вод или получать из воздуха.

Очередной маразм выдал на пресс-конференции директор российского НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, передают "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его убеждению, это также обеспечит недостающим ресурсом с/х полуострова и поможет отапливать целые города.

Владимир Паштецкий предложил Крыму брать воду из сточных вод или получать из воздуха

"Для обеспечения водой сельского хозяйства необходимо прибегнуть к очистке сточных вод. Нельзя, чтобы поток воды просто сбрасывался в море или залив и не использовался для сельского хозяйства", – заявил Паштецкий.

Такую "очищенную воду" он предложил использовать для отопления городов и районов полуострова. Ведь несмотря на дефицит осадков, подчеркнул специалист, воды в населенных пунктах Крыма достаточно. А основной гарантией питьевого баланса являются подземные воды.

"Также можно получать воду из воздуха с помощью конденсации на глубине четырех-пяти метров", – предложил директор с/х института.

Другие же ученые заявили, что бесконтрольное выкачивание воды из подземных источников может привести ко многим экологическим проблемам. В частности, к формированию депрессионных воронок и уменьшению водных потоков.

Высказывание Владимира Паштецького о "воде из воздуха" – на видео с 19-й минуты

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму взлетели цены на продукты питания, а вода, которая раньше поступала с материковой части Украины, оказалась в дефиците.

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