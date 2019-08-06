В Украине введут почасовую подачу воды? В чем дело

В Украине могут перейти на почасовую подачу воды уже с 20 августа.

Это может коснуться в первую очередь городов областного значения.

В чем причина и ждет ли Украину дефицит воды – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Уже в конце августа в Украине может произойти водный коллапс. Водоканалы угрожают переходом на почасовую подачу воды для населения во многих крупных городах;

Дело в том, что с 1 июля цена на электроэнергию для них выросла на 22-25%. Поэтому они не в состоянии платить по счетам;

Цена же на воду для потребителей не выросла, поэтому в Ассоциации водоканалов предлагают решить вопрос или повышением стоимости тарифа, или снижением цены на электроэнергию для них.

Украинцы останутся без воды?

После введения открытого рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года целый ряд предприятий оказались под угрозой банкротства. Дело в том, что цена на коммунальные услуги выросла в среднем на 22-25% и для многих эти цифры оказались неподъемными.

Только в июле месяце порядка сотни водоканалов, которые и входят в Ассоциацию, понесли убытки на общую сумму около 200 миллионов гривен. В дело уже вмешиваются местные бюджеты, дотирующие учреждения, но денег для большинства городов не хватит.

Речь идет о законе “О рынке электроэнергии”, который был принят еще в апреле 2017 года. Он предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

По мнению вице-президента ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, из-за такой ситуации учреждения будут вынуждены ограничить свою работу, сократить подачу воды и уменьшить рабочий день.

В Ассоциации заговорили о колоссальных проблемах с водой в Украине Укрводоканал

“Сейчас все водоканалы и теплокоммунэнерго покупают электроэнергию по рыночным ценам, нерегулируемыми тарифами и еще платят стоимость ее распределения. Основная причина подорожания в пределах 22-25% в том, что Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг в мае установила новый тариф на передачу электроэнергию с 6 копеек до 37, то есть, подняла почти на 600%”, – подчеркнула Бабий.

По ее словам, одновременно подняв цену для более чем 100 водоканалов в Украине, Нацкомиссия не подняла стоимость воды и канализации для населения. Учитывая такую ситуацию, денег на оплату по счетам у водоканалов не будет уже с 20 августа 2019 года.

В Ассоциации уже обратились не только к регуляторам, но и к правоохранительным органам. По мнению руководства, Нацкомиссия нарушила статью 219 Уголовного кодекса – доведение предприятий до умышленного банкротства.

В Ассоциации пояснили, что под “удар” попадут фактически все крупные областные центры по Украине. Подачу воды могут переключить на почасовой формат, что вызовет полноценный коллапс. Проблемы могут коснуться в первую очередь таких городов как Житомир, Сумы, Ужгород.

Как избежать катастрофы?

В Ассоциации водоканалов говорят о двух форматах.

Первый – поднять тариф на воду и канализацию на 20%.

Второй – изменить процедуру покупки водоканалами электроэнергии. Точнее, уравнять их с конечными покупателями, ведь сейчас они покупают ее за 2,20 гривен за кб. В Ассоциации предлагают сделать 1,68 гривен. В таком случае, по словам Ольги Бабий, проблема частично решится.

Президент Ассоциации “Укртеплокомунэнерго” Арсентий Блащук также указывает, что предприятиям нужно оплачивать деньги за энергию авансом, то есть, наперед.

“Мы таких денег не можем получить ни от бюджетных предприятий, ни от населения. Это прямо запрещено законом. Мы получаем кассовый разрыв, поэтому национальному регулятору неплохо было бы заняться этим вопросом…”, – заявил Блащук.

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