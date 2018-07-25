Почему нас убивают на дорогах. Почти во всех громких ДТП, произошедших в стране за последние несколько лет, меня больше всего шокирует момент бегства водителей с места преступления. Бегут - позорно, поджав хвост, на четвереньках, словно шакалы, испуганные криком своей жертвы. Что происходит в голове у того, кто садясь за руль, включает ущербную демонстрацию показушного материализма, и спустя время, благодаря этому, убивает человека? А потом быстро улепётывает, оставив свою жертву лежать на дороге и умирать. Что происходило в голове у оборотня, сбившего на Хаммере 8-летнюю девочку, когда он понял, что произошло? Ничего. Не попытался спасти, не схватился за голову, а цинично нажал на педаль газа и полетел вниз по Лесе - подальше от самого главного в своей жизни события. Которое, даже если бы его не поймала полиция, всё-равно будет теперь с ним вечно. Нет теперь больше ничего, только девочка и он - её убийца.

Согласно данным Главного департамента патрульной службы Украины за первое полугодие 2018 было зарегистрировано более 68 тысяч ДТП. В этих ДТП пострадали почти 13 тысяч человек. Из этих 13 тысяч погибло 1237 человек. Это, по усредненной статистике, 7 человек в сутки. Основные факторы ДТП - превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в нетрезвом виде. Это не статистика, а констатация. Некролог. История короля гунганов, нашедшего очки на пляже. Сначала очки, потом ящик с гранатами, а потом зенитно-ракетную установку.

Для меня независимость - это самостоятельность. А патриотизм - это набор ценностей и смыслов, которыми ты пользуешься каждый день. Ощущение единства и неразрывной связи с людьми, населяющими страну, в которой ты живешь. В реальной жизни и ежедневных поступках, а не на словах. Я среди этих оборотней ничего подобного не наблюдаю. Как и среди тех, кто потом их отмазывает. Они - одинаковы. Их одинаковость - во всепоглощающем чувстве собственного превосходства, вседозволенности - на фоне тотального морального падения, в котором бежать с места аварии - это обыденность, норма. Вместо этого, я вижу колоссальную зависимость от присутствия рядом тех, кто готов с этим мириться. Пока есть тот, кто готов умирать - всегда найдётся тот, кто будет убивать.

Говорите был трезв? В обществе, в котором водители бегут с места преступления, оставив жертву умирать - все пьяны.