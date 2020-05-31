После переговоров с участием таможенников и пограничников на КПП "Тиса", где 31 мая было заблокировано движение, чиновники якобы достигли компромисса с водителями "итальянских бусов".

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагога, опубликовав соответствующее видео на Youtube. Как заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, результаты переговоров положительные, но система пересечения границы "итальянскими бусами" все же изменилась.

"Сегодня на Закарпатье мы создали прецедент: первые "итальянские" бусы декларируют товары, которые ввозят на территорию Украины, платят деньги в "Ощадбанке" и уже так выезжают с территории таможенного пункта "Тиса". В результате договоренности с перевозчиками была установлена единая сумма – 0,55 евроцентов за 1 кг товара", – сказал Петров.

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Он также уточнил, что сегодняшняя акция на границе была организована из-за данного им поручения от 27 мая.

"Мною было дано поручение правоохранительным органам, прокуратуре, СБУ усилить контроль за перемещением так называемых "итальянских" бусиков, которые через пункт пропуска Захонь-Чоп прибывают на территорию Украины из итальянского направления" – пояснил Петров.

По его словам, блокирование международного пункта пропуска "Тиса" произошло именно из-за требования декларирования товарных групп, которые перевозились так называемыми итальянскими бусами.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который также присутствовал во время переговоров, в свою очередь заявил, что при решении этого вопроса необходимо придерживаться законов Украины.

"От этого выиграете и вы, и государство в целом. После уплаты необходимых платежей вы, не скрываясь от контроля, будете следовать к местам назначения. К тому же, из этих платежей будет наполняться государственный бюджет", – отметил глава пограничного ведомства.

Дейнеко добавил, что при необходимости увеличит количество персонала в пункте пропуска для ускорения контрольных операций, и заверил граждан в открытости к диалогу и совместным поискам решения проблемных вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье работники-водители международных автобусов заблокировали работу контрольно-пропускного пункта "Тиса". На место стянули силовиков, которые перекрыли движение. В результате с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась почти на 10 километров