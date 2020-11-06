Девочка скончалась в день рождения: в Харькове суд 9 лет не может наказать водителя-убийцу

В Харькове родители погибшей девять лет назад под колесами "Москвича" 14-летней Ани Пасеки добиваются наказания для водителя-убийцы. Вина этого человека доказана, однако никакого наказания он так и не понес. Убийца дочери все это время живет неподалеку, проходит мимо убитых горем родителей. Однако до сих пор не только не был лишен прав, не отбыл срок, он даже не возместил ни копейки морального ущерба.

Подробнее о безнаказанности за смерть ребенка читайте в материале OBOZREVATEL.

Харьковчанка Аня Пасека умерла в свой день рождения, 28 апреля. В тот день ей исполнилось 14 лет. На могильной табличке так и написаны две одинаковые даты: родилась 28 апреля 1997, умерла 28 апреля 2011. А с фотографии смотрит совсем юное лицо.

Тот последний день рождения в ее короткой жизни полностью изменил жизнь семьи. Теперь все девять лет ее родители борются за то, чтобы хоть как-то наказать убийцу дочери. 49-летний водитель Сергей Щ., чей "Москвич" на огромной скорости сбил девочку, за все это время не только не отбыл наказание. Его ни на день не закрывали в СИЗО и даже не лишали водительских прав. Он так и работает частным таксистом.

Тот роковой день мама Ани Пасеки Наталья Токарева вспоминает с комом в горле. "Я была дома с младшей маленькой дочерью. В восемь вечера старшая, Анюта, обычно всегда уже дома. В полвосьмого я набрала ее, спросила: "Ты где?". Она ответила, что гуляет с племянницей на стадионе. Это неподалеку, там все дети обычно гуляют. Я позвала ее домой. "Хорошо", – ответила дочь. А чуть позже позвонили соседи и сказали, что Аню сбила машина", – рассказывает Наталья.

На место аварии помчался муж Натальи. Со временем установили, что "Москвич" несся на скоростью более 100 км/ч. Как раз была Пасха, и водитель очень торопился забрать пассажиров с вокзала. Девочка лежала на дороге с разбитой головой, кроссовки валялись в стороне. Почему-то виновник аварии перенес тело ребенка, хотя не имел права этого делать. Сказал, что освобождал проезжую часть.

Девочка пролежала в больнице три дня. Делать операцию врачи не решились – слишком сильным был отек мозга. И в свой день рождения Аня скончалась.

Семья Анны и водитель-убийца живут практически по соседству. "Почти каждый день видим его, ходим одними дорогами. Очень больно видеть, как подъезжает и улыбается тебе в глаза этот человек. Мы его лицо узнаем из десятков водителей в потоке машин. И даже когда он меняет автомобиль, безошибочно узнаем его", – говорит Наталья.

А как-то мама погибшей девочки увидела водителя возле школы, где учится ее младшая дочь. "Он просто там стоял. Хотя никто из его детей там не учится. У меня сердце упало. Как-то он бросил фразу, мол, смотри, у тебя ведь еще и младшая дочь есть. Видимо, он так решил воздействовать на меня психологически. Ведь знает, что я постоянно тереблю следствие", – переживает Наталья.

Еще в 2011 году дело о смертельном ДТП было передано в суд. Заседания постоянно откладывались. Виновник появился только на первом суде. Он даже не пришел на вынесение приговора. "Оказывается, так можно было. На приговоре была только его адвокат, произносила пламенные речи. В результате водитель попал под амнистию Януковича – в связи с тем, что у него есть малолетние дети. Видимо, поэтому все и тянули", – горько вздыхает мама погибшей девочки.

Водитель не был наказан, он не находился в СИЗО, его даже не лишали прав. По данным Натальи, он до сих пор занимается частным извозом. "Есть свидетели, мы тоже ходили, снимали. Видимо, он подключен к какой-то службе такси. Потому что раздается звонок, и он сразу садится в машину и уезжает. Свой "Москвич" он по частям как-то вынес со штраф площадки, купил другой "Москвич", теперь же ездит на старой "Ауди". А мы, уяснив, что никакой уголовной ответственности этот человек не понесет за смерть нашей дочери, подали гражданский иск. Чтобы он понес хотя бы материальное наказание. Сумма по нынешним временам смешная: чуть больше 70 тысяч гривен. Но этого он платить не хочет", – продолжает Наталья.

По словам Токаревой, решение о возмещение материального ущерба судом было принято. Исполнительная служба даже ездила описывать какое-то его имущество. Однако ничего у него не изъяли. И теперь дело вновь вернулось в полицию к следователю.

"Ни прокурор, ни следователи ничего делать не хотят. Прокурор какие-то приказы отдает, но ничего с мертвой точки не движется. Пишем жалобы, приходят отписки: прокурору вынесли выговор, следователю выговор, но результата так и нет. Уже дважды наше дело закрывали, причем никаких извещений нам не приходило.

В полиции мне говорят: "Ваше дело закрыто". "Как закрыто?!" Мне снова: "Да успокойтесь, хватит уже". Нет, я не успокоюсь, не дождутся! Я продолжаю бороться. Этот человек мог избежать столкновения, там было куда свернуть. Он мог разбить машину, но спасти мою дочь! Он этого не сделал. Его вина доказана, а вот наказания, хоть прошло уже девять лет, так и нет. Он должен понести наказание!", – уверена Наталья.