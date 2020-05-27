Водитель маршрутки выгнал ветерана АТО без ноги: его проучили

В сети появилось видео, на котором ветеран АТО, потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале нардеп Украины 8 созыва Андрей Билецкий. "Ветеран "Азова", который потерял ногу на фронте, воспитывает очередного дегенерата-водителя. Отказывался везти по удостоверению инвалида войны. Азовцу "Шати" – уважение, неадекватным маршрутчикам – памятка", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В начале видео водитель вел себя довольно дерзко и не реагировал на замечания по поводу того, что курить в транспорте нельзя.

Позже он все же сбавил свой тон, когда понял, что говорит с ветераном. Маршрутчик принялся оправдываться и заявил, что он такой же, как и участники войны на Донбассе, и якобы прекрасно их понимает, поскольку сам был в Багдаде.

Ветеран АТО проучил водителя-хама Скриншот видео

Ветерана АТО без ноги выгнали из маршрутки Скриншот видео

Однако ветеран напомнил ему, как днем ранее тот оскорблял его при пассажирах и вел себя крайне неадекватно.

Судя по последних кадрах, ветеран все же решил жестко проучить обидчика защитников Украины и вывел его из маршрутки.

В конце ролика водитель стоял в разорванной кофте и с ссадинами на лице. Он пообещал на камеру, что больше никогда не будет выгонять ветеранов, которые имеют льготы на проезд.

Ветеран проучил водителя-хама Скриншот видео

Ветеран проучил водителя-хама Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве ветераны российско-украинской войны заставили стать на колени водителя маршрутки, который накануне отказался везти инвалида войны Александра Беспалова, как льготника, выгнал его из транспорта и ударил. Из-за ранения Герой лишился глаза и части черепа.

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