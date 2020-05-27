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27 мая • обновлено в 13:46
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Водитель маршрутки выгнал ветерана АТО без ноги: его проучили

2.4т
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В сети появилось видео, на котором ветеран АТО, потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки.

Ролик опубликовал на своем Telegram-канале нардеп Украины 8 созыва Андрей Билецкий. "Ветеран "Азова", который потерял ногу на фронте, воспитывает очередного дегенерата-водителя. Отказывался везти по удостоверению инвалида войны. Азовцу "Шати" – уважение, неадекватным маршрутчикам – памятка", – написал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В начале видео водитель вел себя довольно дерзко и не реагировал на замечания по поводу того, что курить в транспорте нельзя.

Позже он все же сбавил свой тон, когда понял, что говорит с ветераном. Маршрутчик принялся оправдываться и заявил, что он такой же, как и участники войны на Донбассе, и якобы прекрасно их понимает, поскольку сам был в Багдаде.

Ветеран АТО проучил водителя-хама

Ветеран АТО проучил водителя-хама

Скриншот видео

Ветерана АТО без ноги выгнали из маршрутки

Ветерана АТО без ноги выгнали из маршрутки

Скриншот видео

Однако ветеран напомнил ему, как днем ранее тот оскорблял его при пассажирах и вел себя крайне неадекватно.

Судя по последних кадрах, ветеран все же решил жестко проучить обидчика защитников Украины и вывел его из маршрутки.

В конце ролика водитель стоял в разорванной кофте и с ссадинами на лице. Он пообещал на камеру, что больше никогда не будет выгонять ветеранов, которые имеют льготы на проезд.

Ветеран проучил водителя-хама

Ветеран проучил водителя-хама

Скриншот видео

Ветеран проучил водителя-хама

Ветеран проучил водителя-хама

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве ветераны российско-украинской войны заставили стать на колени водителя маршрутки, который накануне отказался везти инвалида войны Александра Беспалова, как льготника, выгнал его из транспорта и ударил. Из-за ранения Герой лишился глаза и части черепа.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт АТО на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Андрей Билецкий
Место
Украина
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