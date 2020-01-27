"Убийцы, мы вас не посылали!" Двух волонтерок высадили из автобуса из-за фильма на русском

Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, также волонтерку, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Об этом девушка написала на своей странице в Facebook 27 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она добавила, что автобусом возвращалась в столицу с похорон своего парня Николая Сорочука, который был убит на Донбассе.

Ярина Черногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался.

Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук", – написала волонтерка.

Водитель автобуса facebook.com/yaryna.chornohuz

Водитель автобуса facebook.com/yaryna.chornohuz

Водитель потребовал, чтобы девушки спросили у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал.

"На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальной автобус просто промолчал", – рассказала Черногуз.

Ярина Черногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Она добавила, что еще перед началом поездки водитель грубил пассажирам и потребовал, чтобы они ждали транспорт за полчаса до времени отправления. В результате он опоздал, но отказался извиниться.

В своем следующем посте Черногуз рассказала, что автостопом добралась до Ривного. Она также сообщила, что водителя по прибытию в Киев "ждет теплый прием".

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Черногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Волонтерка на похоронах своего парня в Луцке:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в маршрутке Киева произошел конфликт между водителем и подростком, который зашел в транспорт с мини-велосипедом. Мужчина набросился на мальчика, применяя физическую силу.

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