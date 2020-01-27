Главная Новости
28 января • обновлено в 00:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Убийцы, мы вас не посылали!" Двух волонтерок высадили из автобуса из-за фильма на русском

7.3т
Читать материал на украинском

Украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал.

Он согласился высадить Черногуз и ее подругу, также волонтерку, посреди дороги, "чтобы дальше смотреть в покое российское кино". Об этом девушка написала на своей странице в Facebook 27 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Она добавила, что автобусом возвращалась в столицу с похорон своего парня Николая Сорочука, который был убит на Донбассе.

Новости
Скандал с похоронами на Волыни: священника МП посоветовали "вынести" из храма

Ярина Черногуз

Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался.

Мы начали настаивать дальше, Настя включила камеру на телефоне, после чего водитель начал выбивать телефон у нее из рук", – написала волонтерка.

Водитель автобуса

Водитель автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водитель автобуса

Водитель автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водитель потребовал, чтобы девушки спросили у других пассажиров автобуса, выключать ли сериал.

"На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальной автобус просто промолчал", – рассказала Черногуз.

Ярина Черногуз

Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Она добавила, что еще перед началом поездки водитель грубил пассажирам и потребовал, чтобы они ждали транспорт за полчаса до времени отправления. В результате он опоздал, но отказался извиниться.

В своем следующем посте Черногуз рассказала, что автостопом добралась до Ривного. Она также сообщила, что водителя по прибытию в Киев "ждет теплый прием".

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз

Погибший Николай Сорочук и Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Черногуз

Ярина Черногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Волонтерка на похоронах своего парня в Луцке:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в маршрутке Киева произошел конфликт между водителем и подростком, который зашел в транспорт с мини-велосипедом. Мужчина набросился на мальчика, применяя физическую силу.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина Луцк
Теги
русский язык скандалы видео фотографии Россия - страна-агрессор водитель автобуса
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
66
33
Смешно
2
Интересно
28
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Рагули, Гугл дал статистику, на Украине запросов на русском в 8 раз больше чем на мове.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Народ не обманешь, народу рот не заткнешь. Убийцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ФублЯрина)))))))))) yeбищная тварь)))0
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги