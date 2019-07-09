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Вода в Крыму есть! В Украине разоблачили подлость Путина

4.1тЧитать материал на украинском

Пресной воды в оккупированном Россией Крыму не хватает для содержания военной базы, а не для потребностей населения.

Об этом сообщил на странице в Facebook главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин. Он добавил, что гуманитарных проблем на самом деле не существует.

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"В Крыму нет никаких гуманитарных проблем вследствие прекращения подачи воды. Воды для потребностей населения в Крыму достаточно. Это подтверждают не пропагандисты, а ученые. Крымские ученые. Чтобы напоить людей, домашних животных и обеспечить технические нужды населенных пунктов (испечь хлеб, подать воду в больницы и школы, др.) воды достаточно", – подчеркнул Карин.

Вода в Крыму

Вода в Крыму

RFI

"Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и обеспечения ее устойчивости (в т.ч. – для промышленности). То, что оккупанты направляют воду, которой вполне хватает для людей, на потребности военной базы – это проблема не Украины. Это ответственность России", – продолжил он.

По словам Карина, Россия как оккупант должна обеспечивать гуманитарные потребности населения на оккупированной территории.

"Оккупировала и качает воду для военных заводов и частей? Должна нести дополнительную ответственность, компенсировать ущерб экологии", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Владимира Зеленского Даниил Гетманцев попал в громкий скандал из-за Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Карин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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