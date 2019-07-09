Вода в Крыму есть! В Украине разоблачили подлость Путина

Пресной воды в оккупированном Россией Крыму не хватает для содержания военной базы, а не для потребностей населения.

Об этом сообщил на странице в Facebook главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин. Он добавил, что гуманитарных проблем на самом деле не существует.

"В Крыму нет никаких гуманитарных проблем вследствие прекращения подачи воды. Воды для потребностей населения в Крыму достаточно. Это подтверждают не пропагандисты, а ученые. Крымские ученые. Чтобы напоить людей, домашних животных и обеспечить технические нужды населенных пунктов (испечь хлеб, подать воду в больницы и школы, др.) воды достаточно", – подчеркнул Карин.

Вода в Крыму RFI

"Воды в Крыму не хватает для обслуживания военной базы и обеспечения ее устойчивости (в т.ч. – для промышленности). То, что оккупанты направляют воду, которой вполне хватает для людей, на потребности военной базы – это проблема не Украины. Это ответственность России", – продолжил он.

По словам Карина, Россия как оккупант должна обеспечивать гуманитарные потребности населения на оккупированной территории.

"Оккупировала и качает воду для военных заводов и частей? Должна нести дополнительную ответственность, компенсировать ущерб экологии", – подытожил эксперт.

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