Буковину и Прикарпатье затопило из-за большого количества осадков. После сильного ливня поднялся уровень воды в реках, размыло дороги и частично разрушилась дамба.

Фото и видео последствий непогоды опубликовали пользователи социальной сети Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Тем временем на Прикарпатье и Буковине – беда. Бывший ручей = стихийная река. Высокая вода сносит все, что ей попадается на пути", – написала Наталка Макогон.

Буковину и Прикарпатье затопило после ливня Facebook Наталки Макогон

Девушка отметила, что местами поток воды могли удержать леса, которых давно нет.

На записи видно, что в результате ливня на дорогах образовались настоящие реки. Из-за сильного потока воды местные жители не могут самостоятельно безопасно передвигаться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за наводнений в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен второй уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности.