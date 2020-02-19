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19 февраля • обновлено в 23:05
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Вода отступила на 50 метров! В Украине "высохло" самое большое и глубокое озеро. Фото

13.1т
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В самое глубоком и большом озере Украины Свитязь, расположенном на Волыни, катострофически упал уровень воды.

За год она отступила от берега примерно на полсотни метров. Соответствующее фото опубликовал украинский блогер Денис Казанский в своем Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"За прошлый год из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды", – написал он.

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Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

facebook.com/den.kazansky

Казанский отметил, что большинство людей не воспринимают серьезно информацию об угрозах изменения климата. Блогер считает, что проблема кажется им слишком абстрактной и далекой. Впрочем, ситуация серьезнее, чем кажется.

"Зрелище, если честно, печальное", – добавил Казанский.

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

facebook.com/den.kazansky

Как писал OBOZREVATEL ранее, самое глубокое и большое озеро в Украине Свитязь в Волынской области "тает" буквально на глазах, из-за чего экологи бьют тревогу.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
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Комментарии
62
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7
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Лазутчики Путина сделали трубопровод подземный и воду тайком в Крым ? ))))) Нет - накзанье божье !!???
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украинский мир
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5
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Гоша Злой
Гоша Злой
недвижимости продается очень много в этом районе. видимо проблема нерешаемая с водой раз такая активность...
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