Вода отступила на 50 метров! В Украине "высохло" самое большое и глубокое озеро. Фото

В самое глубоком и большом озере Украины Свитязь, расположенном на Волыни, катострофически упал уровень воды.

За год она отступила от берега примерно на полсотни метров. Соответствующее фото опубликовал украинский блогер Денис Казанский в своем Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"За прошлый год из-за жары из озера испарилось больше воды, чем поступило. Кроме того, на ситуацию влияют искусственные озера, которые сейчас роют предприниматели у плантаций голубики. Они аккумулируют воду, которая ранее поступала в Шацкие озера. В сочетании с климатическими факторами это повлияло на уровень воды", – написал он.

Озеро Свитязь facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь facebook.com/den.kazansky

Казанский отметил, что большинство людей не воспринимают серьезно информацию об угрозах изменения климата. Блогер считает, что проблема кажется им слишком абстрактной и далекой. Впрочем, ситуация серьезнее, чем кажется.

"Зрелище, если честно, печальное", – добавил Казанский.

Озеро Свитязь facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь facebook.com/den.kazansky

Озеро Свитязь facebook.com/den.kazansky

Как писал OBOZREVATEL ранее, самое глубокое и большое озеро в Украине Свитязь в Волынской области "тает" буквально на глазах, из-за чего экологи бьют тревогу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал