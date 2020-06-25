Вода отступает: в Черновцах рассказали о ситуации с наводнением

В ночь на 25 июня в Черновцах постепенно начала отступать вода, которая вышла из берегов реки Прут.

О положительной динамике с наводнением на западе Украине сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Вода постепенно отступает! Этой ночью, 25 июня, гидрометеорологический центр фиксировал и продолжает фиксировать постепенное снижение уровня воды в реке Прут (в области Черновцов)", – отметил Осачук.

Согласно данным Укргидрометцентра, по состоянию на 11:00 25 июня уровень воды в реке Прут опустился до 450 см. При этом еще в час ночи он достигал отметки в 599 см.

Напомним, что критическим уровнем воды в реке является пять метров.

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