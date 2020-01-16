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17 января • обновлено в 00:55
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Вода не смывает грехи! ПЦУ развенчала главный миф Крещения

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Православная церковь Украины развенчала миф о том, что купания в освященной воде на Крещение смывают грехи и приводят к духовному очищению.

Как рассказали на официальной странице ПЦУ в Facebook, очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более – с предрассудками или суевериями.

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"Никакого церковного предписания для свершения такого действа нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - отмечают в ПЦУ.

Вода не смывает грехи! ПЦУ развенчала главный миф Крещения

Фактрум

В церкви рассказали, что 19 января по новому стилю Православная Церковь торжественно отмечает один из двунадесятых праздников – Крещение Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа в реке Иордан.

"На праздник Богоявления совершается особый Чин освящения воды, которая называется большой агиасмой, что в переводе с греческого означает святыня. Соответственно, и отношение к такой воде, как и к любой другой святыне, должно быть почтительным", - написали на странице.

Отмечается, что украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас – порой совсем без одежды, или с предыдущим алкогольным "подогревом" и громкими гуляниями после.

Вода не смывает грехи! ПЦУ развенчала главный миф Крещения

Фокус

"На Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет необходимости запасаться водой бидонами или канистрами - ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости"".

В ПЦУ подчеркнули, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. Главное - не превращать такое купание в некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего - например, того, кто таки решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело.

Ранее OBOZREVATEL писал, что нельзя делать в этот день и как отметить Крещение.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Крещение
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