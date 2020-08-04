Во взрыве в Бейруте нашли "украинский след": фейк "слили" в сеть

После взрыва в Бейруте в соцсетях российские пользователи сообщили о причастности к трагедии якобы двух украинских кораблей.

Такую информацию опубликовал в частности канал "17 термидора 228 года". На его сообщение обратил внимание украинский пользователь Twitter Анатолий Штирлиц.

"Пишут про два украинских (!!!) корабля в порту Бейрута, которые были пришвартованы на месте взрыва – предположительно с грузом аммиачной селитры (главный компонент классической промышленной взрывчатки). Т.е. в точности повторение катастрофы в порту Тексас-Сити в 1947 году”, - написал "17 термидора 228 года".

Штирлиц иронично прокомментировал пост россиян.

"Даже не сомневался что Россия сразу напишет об Украине... Корми вату", - написал он.

В порту Бейрута якобы оказались украинские корабли (Twitter 17 термидора 228 года)

Украинец иронично отреагировал на российский фейк (Twitter Анатолий Штирлиц)

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда попыталась растиражировать очередной фейк, якобы доказывающий вину украинцев в уничтожении малазийского Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе.