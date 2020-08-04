Во взрыве в Бейруте нашли "украинский след": фейк "слили" в сеть
После взрыва в Бейруте в соцсетях российские пользователи сообщили о причастности к трагедии якобы двух украинских кораблей.
Такую информацию опубликовал в частности канал "17 термидора 228 года". На его сообщение обратил внимание украинский пользователь Twitter Анатолий Штирлиц.
"Пишут про два украинских (!!!) корабля в порту Бейрута, которые были пришвартованы на месте взрыва – предположительно с грузом аммиачной селитры (главный компонент классической промышленной взрывчатки). Т.е. в точности повторение катастрофы в порту Тексас-Сити в 1947 году”, - написал "17 термидора 228 года".
Штирлиц иронично прокомментировал пост россиян.
"Даже не сомневался что Россия сразу напишет об Украине... Корми вату", - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда попыталась растиражировать очередной фейк, якобы доказывающий вину украинцев в уничтожении малазийского Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе.