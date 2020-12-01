Во Всемирный день борьбы со СПИДом AHF привлекает внимание к 'Другой пандемии' и призывает объединяться в борьбе с ней

Фокус мирового внимания оправдано сконцентрировался на COVID-19. Но борьба с ВИЧ/СПИД должна продолжаться, чтобы не сдать приобретенных позиций и достичь новых успехов в сдерживании пандемии ВИЧ/СПИД..

По случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который традиционно отмечают 1 декабря, Фонд АнтиСПИД (AHF) объявил тему этого года "СПИД – другая пандемия". Цель кампании – подчеркнуть, что СПИД – реальная проблема, с которой человечество продолжает бороться и важно не прекращать усилия, несмотря на другие вызовы – такие как новая пандемия COVID-19. Кампания с хэштегом "СПИД – другая пандемия" продолжается с 26 ноября по 8 декабря на странице Facebook AHF Ukraine.

В студию "Сніданок с 1 + 1" пришла Ярослава Лопатина, Глава Представительства Фонда АнтиСПИД США в Украине. Она сравнила отношение людей к ВИЧ и COVID-19, напомнила о средствах защиты от ВИЧ и еще раз напомнила о безопасности проживания рядом с ВИЧ-позитивным человеком.

"ВИЧ остается серьезным вызовом для Украины. Сейчас внимание общества приковано к COVID-19, но эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не делась. В Украине доступно бесплатное тестирование на ВИЧ, бесплатное лечение, однако треть тех, кто живет с ВИЧ, не знают об этом и не лечатся. Мы еще не достигли полного контроля над эпидемией. Сегодня важно не утратить достигнутое и продолжить борьбу с ВИЧ ", – отметила Ярослава Лопатина.

К началу 2020 года в Украине проживает более 251 тысячи людей с ВИЧ, однако только 2/3 из них знают о ВИЧ-статусе, 121 тысяча пациентов получает антиретровирусную терапию.

В стране сохраняется ситуация позднего выявления ВИЧ, несмотря на то, что ежегодно проводят более 2,5 млн тестирований.

В 2020 году официально зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Украины и 44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев, 1802 человека умерли от болезней, связанных со СПИДом. Более 70% новых случаев инфицирования в Украине происходит из-за незащищенных сексуальных отношений.

"COVID-19 оправданно занял заголовки новостей, но мы не должны забывать о пандемии, которая бурлит уже 30 лет и поражает миллионы людей во всем мире", – сказала Терри Форд, руководитель отдела глобальной адвокации и политики AHF.

"Важно, чтобы мировые лидеры также уделяли внимание ВИЧ-инфекции во Всемирный день борьбы со СПИДом, а также таким компаниям, как "СПИД – другая пандемия ". Это лишь один из способов призвать их сдержать обещание остановить СПИД", – продолжила Терри Форд.

Одной из главных проблем остается социальная стигма. COVID-19 еще раз показал, что проблемы здоровья связаны с вопросами прав человека, равенства и социальной защиты. Через общественные мероприятия AHF планирует донести, что безопасность общества зависит от безопасности каждого, а потому следует учиться лояльности и состраданию.

Украина занимает одно из первых мест по уровню заболеваемости ВИЧ в Европе. Зоя Шабарова, руководитель бюро AHF в Европе, подытожила: "СПИД – это "другая пандемия ", и мы не сложим руки, пока она не будет взята под контроль".